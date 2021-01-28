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报告显示：教师职业吸引力增强 个别地区数十人竞争一个岗位常态化

2021年01月28日15:28 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月28日电 （记者 孙竞）中国教育科学研究院昨日发布《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》第三方评估情况。评估报告中指出，3年来，教师职业吸引力明显增强，新教师岗位竞争明显加大，个别地区数十人竞争一个岗位常态化。

2018年1月，《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》印发。受教育部教师工作司委托，中国教育科学研究院成立第三方监测评估项目组，通过对全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团自评报告的深入分析、9个省份及其51个区县的重点监测和1万余份教师问卷分析，形成了评估报告。

中国教育科学研究院副院长、研究员于发友在教育部新闻发布会上表示，3年来，教师教育综合改革纵深推进。师范生生均拨款标准进一步提高，9个监测省份师范生生均经费2019年比2018年提高了7.4%。师范类专业认证有序推进。省属公费师范生培养制度快速推动，培养规模不断扩大。中小学教师培训体系更加完备，高校教师质量不断提高。职业院校“双师型”教师培养培训质量稳步提升。综合大学师范学院、教育学科快速增加。

根据报告的数据，报考教师资格证书考试人数2019年比2018年增长38.5%。高考成绩前30%的学生报考师范专业的比例由2018年的18.3%提高到2019年的33.4%。义务教育教师工资待遇得到切实保障，乡村教师支持计划深入推进，各地深入推动实施乡村教师生活补助，乡村教师工资收入持续增加，吸引更多的教师到边远贫困的乡村小学和教学点任教。于发友说。

报告同时指出，教师队伍建设改革仍存在一些短板和不足。师德师风建设仍需要加强，个别地方教师行为失范问题仍有发生；教师队伍建设难以满足事业发展需要，受编制政策限制、新型城镇化、全面二孩政策、高考改革等多重因素的综合影响，中小学教师数量仍显不足；教师管理体制机制仍需创新，各级各类学校教师编制、交流轮岗、职称评审、校长职级制改革等均有待进一步完善，教师实际获得感尚需加强。

就深化教师队伍建设改革，于发友提出7点建议。第一，应尽快修订教师法，明确教师权利义务，保障教师工资待遇，维护师道尊严。第二，强化地方党委政府深化教师队伍建设改革的主体责任，尤其是省级党委政府的政治责任。第三，严格落实师德师风要求，完善教师荣誉表彰制度体系，创造性开展师德师风建设。第四，积极构建高质量教师教育体系，努力提高师范生培养质量，巩固提升国培计划实施水平。第五，深化教师管理综合改革，进一步加强编制动态统筹，优化教师资源配置，完善教师评价机制。第六，切实提高教师职业地位，健全教师工资待遇保障长效机制，“提标扩面”持续实施乡村教师生活补助政策。第七，进一步减轻教师负担，形成教师减负长效机制，下大力气清理与教育教学无关的活动，让教师集中精力专心教学。

 

(责编：孙竞、申亚欣)

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