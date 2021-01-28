原标题：构建学科“知识地图” 天津大学试行完全学分制

经过了3个多月的校内讨论后，1月中旬，天津大学正式发布“一流研究生教育行动计划”，从思想政治教育、资源配置优化、课程体系建设、导师队伍建设、学科交叉培养、国际合作培养、质量保障机制、分类评价机制8个方面提出研究生教育改革的“八大任务”。其中最引人关注的，除了之前已公布的“分流选择”外，还将试行研究生教学的“完全学分制”，鼓励学生跨学科学习，并提出核心课程理念构建学科“知识地图”。

据了解，天津大学将在部分特色学科试点“完全学分制”改革，针对研究生突出“研”的学习特点，构建更加开放自主的选课机制。

“传统选课模式就是在开学初统一的规定时间内，在导师指导下，完成研究生个人培养计划的制定，根据本学科和专业领域培养方案中规定的毕业所需学分要求，确定所有研究生期间修习的课程。”天津大学研究生院常务副院长郑刚介绍。

相较于传统学习选课方式，“完全学分制”有以下几个特点：一是学习过程更具开放性。研究生在完成部分规定核心课程的学习后，可以随时选、自由学自己所需的课程，只要完成规定的学分后即可申请答辩，打破传统课程学习的时空限制。

二是学习目的更有针对性。研究生可在进入课题研究工作后，再根据研究课题内容、知识拓展志趣、职业发展规划等，选学需要的课程，想清楚再学，避免选到的课程不需要、需要的课程选不到。

三是能力培养更为个性化。研究生根据研究方向和个人志趣制定个性化的学习计划，可以更好地进行跨学科学习，同时提高学习的自主性和能动性，发挥课程对高层次创新人才个性发展的支撑作用。

新时代对研究生培养的要求，首先要以学生为本。研究生培养的是高层次专门人才，更加需要因材施教、个性培养，提供多样化、个性化的教育教学。二是要快速适应需求，新时代科技发展和产业变革不断加速，带来知识更新迭代的加快，单一的知识结构不能充分满足社会不断变化的新需求，要鼓励跨学科学习，加快培养复合型人才。三是要突出能力培养，研究生教育要突出“研”字，课程教学也要有针对性地支撑研究生科研能力和创新能力培养，能力培养还包括对自我规划、自主学习能力的培养，这些都要通过改革培养模式来进一步强化。

郑刚表示，为了更好地保障“完全学分制”实施，学校将同步加强在线课程建设，丰富由文化素养、创新创业、知识拓展等多种兴趣化模块组成的“课程超市”，以学科核心课为主干提高课程质量，并通过学分转换和认定建立“学分银行”；完善教务管理系统，保障课程学分互选互认，畅通选课渠道；加强宣传引导，强化研究生自我规划、自我管理、自我提升的意识与能力，培育良好学习氛围。他说，学校希望通过试点建设形成有益的改革经验，推动构建更加符合新时代要求的研究生培养模式。

同时学校强化科教融合、产教融合，继续实施“研究生科研创新项目”和“优秀博士学位论文培育项目”，支持前沿性课题研究，加大对基础学科的支持力度，鼓励原始创新；对标国际一流标准，继续实施“博士学位论文国际培育和评审项目”，持续推进高层次人才培养的国际国内双轨评价，抬高质量标尺线；推进实施“学科交叉人才培养计划”，发挥多学科协同育人优势，推动研究生层面“新工科”建设，培养国家急需的高层次人才。（本报记者 陈 曦 通讯员 刘晓艳）

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