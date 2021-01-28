原标题：孩子胸痛能吃速效救心丸吗？

冬日的一个清晨，儿科接诊了一位躺在平板车上、由120急救车护送来的13岁男孩，他在半小时前吃了五粒速效救心丸。接诊医生很疑惑：孩子怎么会吃了老年人常备的速效救心丸呢？

事情的起因原来是这样的：孩子上学途中自觉胸痛、胸闷，爱孙心切的爷爷立刻掏出自己随身携带的速效救心丸给孩子吃了五粒，孩子的症状不仅没有得到缓解，还表现出情绪急躁。情急之下，爷爷拨打了120，叫来救护车。

爷爷爱孙心切的心情可以理解，但在不明病因情况下给孩子吃药实在不可取。服用任何药物切记要对症，盲目或擅自服药会适得其反，甚至危及生命。

我们都知道速效救心丸是老年人的常备药。具有行气活血、祛瘀止痛之功。可增加冠脉血流量，缓解心绞痛。该药的适用人群是冠心病的高危人群：如老年人、多年的“三高”患者、多年老烟民、肥胖的人。当出现心绞痛的先兆症状如胸闷、心前区不适、左肩感觉又酸又沉时，可含服速效救心丸。

那么孩子的胸痛、胸闷等同于老年人的心绞痛吗？需要吃速效救心丸吗？当然不是的。儿童的胸痛、胸闷原因很多，包括心血管、肺、肌肉等器质性病变，另外还包括功能性的神经精神因素。

器质性疾病主要包括以下五种情况：

心脏疾病：如先天性心脏病、心肌炎、心包炎、心动过速、房室传导阻滞等；

支气管哮喘急性发作：表现为反复咳嗽、喘息、气促、胸闷，当运动后或接触过敏源后会突发胸闷、气促，部分孩子有过敏性鼻炎、支气管哮喘家族史；

自发性气胸：突然出现胸痛、胸闷，深吸气疼痛明显，甚至不能做深呼吸动作。气胸多见于瘦高体形的初、高中男生；

肋软骨炎：是肋骨及胸骨交界的软骨发生炎症反应。常有病毒感染或感冒，自觉前胸部有针刺般的痛感。在青少年人群中，有相当比例的胸痛症状是肋软骨炎导致的；

胃肠道疾病：疼痛位置在胸部下方靠近上腹部处。通常在饭前或饭后出现症状，多合并有恶心、反酸、腹胀等不适。

常见的功能性原因包括：

过度换气综合征：由于焦虑或者紧张引发的呼吸急促、过度换气，从而造成二氧化碳排出过多导致碱中毒。孩子常因过度呼吸而出现胸痛，还可出现心跳增快、四肢麻木，甚至抽搐。过度换气造成血中酸碱不平衡，偶尔也会引起冠状动脉收缩而造成胸痛；

心脏神经症：无器质性心脏病依据而发生的胸闷、胸痛、气短、心悸症状，属于心身疾病大范畴。比如遇到某些不愉快的事情，如与家长、同学发生争执，患儿会产生以上症状。经过休息、思想放松、调节情绪，很快能恢复正常。

因此，当孩子出现症状时要及时就医，通过影像学、心电图、超声心动图等检测查找病因，对症治疗。对于功能性的胸闷、胸痛，对孩子进行必要的心理治疗，疏导不良情绪，放松心情，症状可以自行缓解，切不可自行用药。(王会娟 吴珺)

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