原标题：疫情下的留英体验

刘姝含2019年于伦敦国王学院留影。

1年前，一场突如其来的新冠肺炎疫情打乱了全世界人民的生产、生活节奏，也给在海外求学的中国学子带来了毕生难忘的留学体验。

留英学子刘姝含如今已从英国伦敦国王学院顺利毕业，但回想起那段在伦敦西区隔离与独居的日子，她觉得既艰难又感恩。

疫情下的华人力量

2019年9月，出于对英国历史文化的喜爱以及学业发展的需要，刘姝含进入英国伦敦国王学院数字资产与媒体管理专业攻读硕士研究生。相比于之前从英剧、书籍中接触到的平面的英国，刘姝含被英国文化的包容性和丰富性所吸引。由于学校位于伦敦市中心，交通十分便利，她也成了西区各类剧院、芭蕾舞院、艺术博物馆和文化展的常客。

“伦敦有太多值得探索的地方，我在那里待了一年，觉得遗憾的是，还有好多地方没能去成。”刘姝含说。

然而，探索的脚步由于新冠肺炎疫情被迫按下了暂停键。

刘姝含最初感受到疫情的逼近是在2020年2月末她到利兹找华人朋友玩的时候。不同于伦敦的熙熙攘攘，利兹已然对疫情做出了反应。那里的华人朋友们开始囤货，戴着口罩出门，而超市货架上的很多消毒用品已经被扫荡一空。在听到华人朋友的警示之后，刘姝含也放弃了前往别地的出行计划，带上消毒液和口罩回到了伦敦。

随着英国疫情的逐渐加重，学生们纷纷申请了线上上课，加入了抢票回国的大军。那时的刘姝含还没料到，自己在2020年7月末才乘坐中国驻英国大使馆组织协调的包机回到祖国的怀抱。

在那段隔离的日子里，带给刘姝含很大慰藉的是华人团体五花八门的微信群，例如滞留英国的英国坚守群、抗疫物资互助群、在英国的老乡群等。

“群里大多是陌生人，但是华人的身份让我们紧密联系在一起。一些医疗专业人士会从专业角度给群友很多防护建议、告诉大家排解焦虑的方法等；群里也会有一些防疫物资的援助信息和最新病例的警示信息。这些让一个人生活的我觉得不再那么孤独和焦虑。”刘姝含说。

不分国籍的善意

刚到英国的时候，刘姝含租住在学校附近的学生公寓里。随着疫情逐渐加重，身边留在英国的朋友越来越少，学业和生活的双重焦虑让她想从公寓搬离，换个环境换个心情。

“之前的房子窗子小，每天阳光从商业住宅的玻璃上反射进来，让一直待在房间里的我感觉很压抑，所以想换个环境。”刘姝含说。

于是，她打包了6个大箱子、联系了搬家公司，戴好口罩，开始了疫情下的搬家之旅。

“虽然一个人搬家有些惨，但是司机对我很好，一路上安慰我没关系，还跟我聊笑话缓解我的不良情绪。”刘姝含至今心存感激。

更让刘姝含惊讶的是，听到有新房客入住，其他住户都下来迎接她，并帮她搬行李，让她感受到了无比的温暖。

新换的住宿环境让刘姝含更加贴近当地人的生活，也感受到了不分国籍、肤色的善意。让刘姝含印象深刻的是每周四晚8时，英国人都会在家门口或阳台上鼓掌欢呼，表达对英国国家医疗服务体系（NHS）抗疫工作的支持。

“每到这时候，我都能看到所有的邻居们，还能听到很多乐器的声音。长久的掌声与欢呼声是被疫情围困的我们之间的加油与鼓励。”刘姝含说。

除了此类固定活动，生活中还有很多意外惊喜。一次刘姝含打开家门，发现地上有一个信封，里面有一个手缝的口罩和一封信，信上表示如果你需要口罩的话可以拿着这个。还有一次，刘姝含发现楼底下的门框上贴了张小纸条，写着如果有人需要帮助的话可以拨打他的电话。疫情之下，这些生活点滴温暖了刘姝含的异国独居岁月。

独居让我思考生活本身

从2020年4月到7月，长达3个月的独居生活让刘姝含学会了与自己相处，与焦虑和解，转而关注生活本身。

刘姝含的下学期经历了教师的罢工、疫情下的网课，学习效果难免受到一定影响。

“写毕业论文的时候会觉得自己对于所学领域的了解还不够、理论基础不牢，虽然老师也会线上沟通解决问题，但是一个人独居难免会放大学业焦虑。”刘姝含说。

学业压力、就业压力、疫情忧虑、长期隔离的孤独感成了压在刘姝含身上的几座大山，但是她一直在主动排解自己的负面情绪，告诉自己这是一段很奇妙的人生经历，要过好一个人的生活。

刘姝含最喜欢新房子里的那扇风景独好的飘窗。每天早上，她听着窗外的鸟叫声，被照进房间里的阳光晒醒，一天的生活便从美好的清晨开始了。上午听听音乐和新闻早报，看看论文，中午做做饭，用治愈的美食唤醒好心情，下午做做运动保持身体健康，偶尔去周边人少的公园透透气……她努力充实着自己的生活，用行动对抗对未来的焦虑。

保持和他人的联系也是排解孤独感的不二法门。住在刘姝含对门的是一个来自东欧的女孩，有一次刘姝含和她碰到了，便聊起自己的近况。这名女孩向她倾诉了自己独居已久、面临失业危机等困境，两人便相互安慰和鼓励，后来还一起分享了很多各自国家的特色菜，在疫情期间成为彼此的后盾。

“这次长达3个月的独居生活让我体会到了生命的重要性，相比健康，其他事情都是小事。我也学会了关注生活本身，活在当下，常怀感恩之心，过好人生的每一分、每一秒。”刘姝含说。

如今，刘姝含已经顺利毕业并回国。虽然未来的人生仍难免有各种挑战，但是经历过这一切的她觉得再无所畏惧。（叶倩）

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