美国大学理事会：将取消SAT学科考试和作文考试

SAT又被称为“美国高考”，是由美国大学理事会（College Board）主办的一项标准化的、以笔试形式进行的高中毕业生学术能力水平考试，其成绩是世界各国高中毕业生申请美国高等教育院校入学资格及奖学金的重要学术能力参考指标。最近，这一考试正在经历变革。

1月21日，美国大学理事会官方微信公众号宣布，即日起美国境内将停止举办SAT学科考试（SAT Subject），已报名的考生的考试将自动被取消并获得退款。美国之外的国际学生可以参加2021年5月和6月举办的最后两次SAT学科考试。未来，将会开发更有灵活性的SAT考试。

对于此决定，美国大学理事会在声明中表示，大学预修课程考试（AP考试）的覆盖范围已经非常广泛，这意味着SAT学科考试不再是学生展示知识的必要条件。AP为学生提供了丰富多样的机会，学生可通过高中阶段学习大学程度的AP课程来展示他们的知识和技能。大学非常希望看到学生通过诸如计算机科学原理之类的AP课程获得动手学习能力和实用的工作经验。

此外，2021年6月之后，SAT作文考试（SAT Essay）也将不再举行。美国大学理事会在声明中表示，学生可通过其他方式展示其作文写作能力，学生的写作能力依然是升学的重要指标。

受疫情影响，全球高校与学生都在努力适应新的升学趋势和过程，美国大学理事会表示，上述新举措旨在尽量帮助简化并减轻学生负担。

启德教育相关专家提醒，从申请人的角度看，最重要的事情是确认学校的态度，以决定接下来的备考策略。对于那些之前要求提供SAT学科考试成绩的大学，申请人需等待学校的通知。如果大学不取消这项要求，申请人还需尽快报名参加2021年5月或者6月的SAT学科考试。

新西兰：“全球教育衔接课程”合作项目启动

日前，由新西兰教育国际推广局（ENZ）主办、英国北方大学联合会（NCUK）协办的“新西兰全球教育衔接课程”启动仪式在新西兰驻华大使馆举行。据悉，新西兰教育国际推广局已与新西兰8所大学达成协议，使中国学生可以从国内开始他们的新西兰求学之旅，这些学校每年还将提供超过30万新西兰元的奖学金支持。

此次合作由英国北方大学联合会在中国的30多家学习中心提供教学。这些学习中心分布在北京、重庆、上海、河北、山东等地。顺利在其中一所学习中心通过为期1年的本科预科课程、国际大一课程或硕士预科课程的同学，除特别学科外，能确保获得新西兰大学的入学资格，并可以在合适时期前往新西兰，继续他们的本科大一、大二或研究生一年级的新西兰留学生涯，项目招生将于2021年3月启动。

新西兰教育国际推广局大中华区主任李娜表示，中国是新西兰重要的国际学生来源国。从小学到大学，新西兰教育系统高度重视来自中国的学生，他们为新西兰国际教育行业的蓬勃发展做出了很大贡献。

值得关注的是，1月14日，新西兰教育部宣布针对达1000名在新西兰攻读学士及以上学位的国际学生提供入境豁免，允许其从2021年4月开始分阶段回到新西兰继续完成学业。

此次入境豁免是继早前宣布为250名博士和硕士生提供入境豁免规定后的又一举措。

据介绍，此次豁免类别允许入境的学生须现持有或曾持有2020年有效签证，并曾在2019年或2020年在新西兰攻读学士学位及以上级别的学历课程，但因新冠肺炎疫情被迫中断其长期学习计划。同时，国际学生须自行办理相关签证手续，包括申请新的学生签证并出具每年2万新西兰元的资产证明。

符合该入境豁免适用范围的新西兰高等教育机构包括新西兰大学、理工学院等。同时，返回新西兰的国际学生需严格遵守新西兰政府管制下的隔离与检疫措施，包括须在政府特别安排的场地进行14天自费自我隔离。

英国：学生签证政策更新

英国驻华使馆微信公众号日前发布了更新的学生签证政策。对刚入学英国大学的留学生来说，如果是2021年1月刚刚入学或即将入学的1年制研究生，且面临着全球旅行限制，无法按时抵达英国学校报到，可以先进行远程学习，只要在2021年9月27日之前抵达英国且在英国完成最后一学期的学习，仍然有资格申请毕业生工作签证。

值得注意的是，2020年9月入学的1年制留学生，仍然需要在2021年4月6日之前入境英国且在英国完成最后一学期的学习，才有资格申请毕业生工作签证。对于1年以上学制且非2021年毕业的学生们，即使2020—2021整个学年的学习都需要远程完成，也不会影响大家申请毕业生工作签证的资格。

此外，英国内政部进一步更新了90天入境签证到期后申请替代签证的指南。已经获得了90天入境签证的申请者，如因疫情限制，还未旅行签证就已过期或即将过期，可以填写线上表格，并与相关签证中心预约申请替代签证。

与此同时，受新冠肺炎疫情影响，英国各院校根据政府的政策指导，陆续出台了相应的教学安排。

比如中国学生熟悉的爱丁堡大学，本科申请截止日期为2021年1月29日，硕士申请截止日期根据项目有所不同。针对第二学期返校的同学，爱丁堡大学目前开放校内无症状测试预约，测试时间为1月7日到2月12日。

再比如，埃克塞特大学与英国文化教育协会合作，加入了2021年GREAT奖学金计划，为来自中国、申请1年制研究生课程的学生提供5个1万英镑的奖学金。此外，2021年，埃克塞特大学为成绩优异的国际学生提供全额、1万英镑或5000英镑的第一年学费减免的全球卓越奖学金。就教学安排而言，埃克塞特大学1月开学的注册截止时间为1月31日，可通过线上注册。学生目前可以申请整个春季学期都选择远程学习的方式，需填写远程学习申请表申请；2021年1月和5月的考试将采取线上模式；学校为新生提供学术引导课程，以帮助学生了解更多关于课程的信息以及认识相关老师和其他同学。

留学荷兰 你问我答（延伸阅读）

日前，荷兰教育代表处微信公号以问答形式发布了关于留学荷兰的最新政策解读。

问：申请荷兰学校的语言要求是什么？

答：荷兰高校普遍认可雅思和托福成绩，不过有的学校也接受其他考试成绩，例如剑桥英语。一般要求托福成绩不低于80分，雅思成绩不低于6分。具体要求建议直接到荷兰高校官网查询。

问：2021年荷兰高校还是线上授课吗？

答：目前还不确定。每个大学的政策是不一样的，建议直接咨询所要申请的荷兰高校。

问：我读的是国际高中课程如A-Level课程，IB课程，可以申请Nuffic证书（申请学生签证的必备文件）吗？需要会考或高考成绩吗？

答：不需要，凭合格的国际课程成绩单即可申请Nuffic证书，在Nuffic在线系统上用国际课程成绩单/证书（需国际课程官方机构开具而非本校开具）代替会考和高考成绩证明上传即可。

具体要求为：A-Level课程的学生申请研究型大学的，成绩单上至少要有三门A-Level考试科目成绩，和初中成绩合并为一个成绩单上传；申请应用科学型大学的，成绩单上至少要有三门AS-Level考试科目成绩，和初中成绩合并为一个成绩单上传。IB课程的学生不管是申请应用科学型大学还是研究型大学，成绩单上都至少要有24个学分。

(责编：李依环、熊旭)