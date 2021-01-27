人民网北京1月27日电 （记者孙竞）近日，教育部等六部门印发了《关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》（以下简称《指导意见》），这是党的十八大以来第一个全面系统部署高校教师队伍建设的文件。在今天上午召开的教育部新闻发布会上，教育部教师工作司司长任友群对该文件进行了解读。

师德考核合格方可取得高校教师资格

《指导意见》强调，把高校教师思想政治素质和师德师风建设作为首要任务。

任友群介绍，将推进常态化师德培育涵养，把各类师德规范纳入新教师岗前培训和在职教师全员培训必修内容，达到一定学时、考核合格方可取得高校教师资格并上岗任教。

“在教师招聘引进、职称评审、岗位聘用、导师遴选、评优奖励、聘期考核、项目申报等方面，师德师风作为首要要求和第一标准。”任友群指出。

《指导意见》要求，面对师德失范问题，要严肃查处。建立健全师德违规通报曝光机制，依托政法机关建立的全国性侵违法犯罪信息库，严把教师职业入口关。

高校可自主制定教师聘用条件

在推进高校人事制度改革方面，《指导意见》提出，完善现代高校教师管理制度，充分落实高校用人自主权。

任友群指出，高校可根据国家有关规定和办学实际需要，自主制定教师聘用条件，自主公开招聘教师。

值得注意的是，在聘用条件中，不得将毕业院校、出国（境）学习经历、学习方式和论文、专利等作为限制性条件。

针对高校绩效工资制度活力不够、薪酬分配机制不完善等问题，《指导意见》提出，推进高校薪酬制度改革、完善高校内部收入分配激励机制等举措。在保障基本工资水平正常调整的基础上，合理确定高校教师工资收入水平，并向高层次人才密集、承担教学科研任务较重的高校加大倾斜力度。落实高校内部分配自主权，向扎根教学一线、业绩突出的教师，承担急难险重任务、做出突出贡献的教师，以及从事基础前沿研究、国防科技领域教师倾斜。

破除论文“SCI至上” 坚决摒弃“以刊评文”

在备受关注的教师评价改革方面，《指导意见》强调，克服唯论文、唯“帽子”、唯职称、唯学历、唯奖项等弊病，分类推进人才评价机制改革。

任友群说，要破除论文“SCI至上”，规范高等学校SCI等论文相关指标使用，坚决摒弃“以刊评文”。教师评价中将强化教学业绩和教书育人实效在绩效分配、职务职称评聘、岗位晋级考核中的比重。

根据《指导意见》，高校教师职称评审权将直接下放至高校，由高校自主评审、按岗聘任。同时，根据不同学科、不同岗位特点，分类设置评价指标，确定评审办法。

“将教授为本专科生上课作为基本制度。高校应明确教授承担本专科生教学最低课时要求，对未达到要求的给予年度或聘期考核不合格处理。”《指导意见》特别指出。

鼓励高校扩大博士后招收培养数量

针对青年教师培养不足、青年教师发展支持不够等问题，《指导意见》明确，强化青年教师培养支持、鼓励高校扩大博士后招收培养数量，将博士后人员作为补充师资的重要来源。

“以2019年为例，我国国内毕业的博士生已经达到17.7万余名，这是挺大的一个数字。根据留学服务中心的数据，海外归国完成学历认证的博士生是1.65万人。这样加上去，一年的博士生有近20万人。博士后作为聚焦海内外高层次人才的重要渠道，可以进一步发挥高校教师人才‘蓄水池’的作用。”任友群在答记者问时表示。

他同时谈到，要全力支持青年教师成长，鼓励青年教师到企事业单位挂职锻炼和到国内外高水平大学、科研院所访学。鼓励高校对优秀青年人才破格晋升、大胆使用。

《指导意见》要求，地方和高校要加强统筹协调，对符合公租房保障条件的，按政策规定予以保障，同时，通过发展租赁住房、盘活挖掘校内存量资源、发放补助等多种方式，切实解决青年教师的住房困难。鼓励采取多种办法提高青年教师待遇，确保青年教师将精力放在教学科研上。

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