人民网北京1月27日电 （记者 何淼）近期，教育部会同有关部门，针对高校教师队伍建设印发了《人力资源社会保障部 教育部关于深化高等学校教师职称制度改革的指导意见》和《教育部等六部门关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》，其中第二份文件是党的十八大以来第一个全面系统部署高校教师队伍建设的文件。

在教育部上午召开的新闻发布会上，教育部教师工作司司长任友群对两份文件做了详细解读并重点提到了《全国职业院校教师教学创新团队建设方案》（下称《方案》）实施的阶段成果。

2019年5月，教育部印发《方案》，为服务“学历证书+若干职业技能等级证书”（简称1+X证书）制度试点，面向职业院校，聚焦战略性重点产业领域和民生紧缺领域专业，要求经过三年左右的培育和建设，能够打造360个满足职业教育教学和培训实际需要的高水平、结构化的国家级团队。

“目前，首批立项建设国家级职教创新团队（下称创新团队）覆盖全国27个省（区、市）122所高职院校，示范引领了新时代高素质职教‘双师型’教师队伍建设，深化了职业院校教师、教材、教法‘三教’改革。”任友群表示，《方案》实施一年多以来已经在五个方面有所成效。

一是开展全员培训，团队教师能力素质全面加强。据任友群介绍，教育部遴选清华大学等18家培训基地，分专业领域开展组织培训者培训研修，提高模块化教学设计实施能力、课程标准开发能力和教学评价能力，累次培训30余批超过3.5万人次。启动实施国家“工匠之师”创新团队境外培训计划，分批次选派团队成员赴德国研修培训，学习借鉴国际“双元制”职业教育先进经验并进行本土化改造。

二是创新在线培训，团队信息化水平稳步提高。2020年，教育部委托同济大学在线开展德国职业教育专题培训，委托北京信息职业技术学院开展创新团队异地同步线上培训，累计培训3万余人，不断提高教师在教育教学中运用人工智能、大数据等新技术的实践能力。

三是推动多方协作，团队建设整体水平不断提升。教育部分领域建立19个协作共同体，通过研究合作、资源共享、人员互聘、学分互认等方式，围绕团队建设、人才培养、教学改革、职业技能等级证书培训考核等方面开展协同研修600余次。此外，教育部还加强校企深度合作，会同国家发改委、工信部、国资委遴选公布中航、中铁集团等102家企业为首批全国教师企业实践基地，公布创新团队实质性合作企业2800余家，在人员互聘、教师培训、技术创新、资源开发等方面开展深度合作、促进“双元”育人。

四是设置专项课题，团队教改研究实践成效初显。教育部聚焦职业教育教学、教材、课程、资源等改革创新，针对加强团队教师教学能力建设、构建对接职业标准的课程体系、创新团队协作的模块化教学模式等核心任务，设置重点专业课题123项，推动122家高职院校将职业技能等级标准融入专业课程教学，建设智能化教学支持环境下的课程资源，共开发精品资源共享课程655门、在线开放课程969门。

五是做好示范引领，辐射带动“三教”改革落地落实。在教育部的引领下，各地各校因地制宜，对接本区域重点专业集群，统筹做好省、校级职业教育教师教学创新团队整体规划，目前已建立229个省级创新团队、1200余个校级团队、40余个省内团队协作共同体。

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