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六部门发文：加强新时代高校教师队伍建设改革

2021年01月27日10:24 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月27日电 （记者孙竞）近日，教育部等六部门印发了《关于加强新时代高校教师队伍建设改革的指导意见》（以下简称《指导意见》），深入落实中共中央、国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《深化新时代教育评价改革总体方案》，推进加强新时代高校教师队伍建设改革。

《指导意见》聚焦高校内涵式发展，落实立德树人根本任务，明确了新时代高校教师队伍建设的指导思想和目标任务，以强化高校教师思想政治素质和师德师风建设为首要任务，以提高教师专业素质能力为关键，以推进人事制度改革为突破口，遵循教育规律和教师成长发展规律，为提高人才培养质量、增强科研创新能力、服务国家经济社会发展提供坚强的师资保障。

《指导意见》聚焦高校教师队伍建设关键领域和重点方面，提出高校教师发展支持系列举措。在全面加强党的领导，不断提升教师思想政治素质和师德素养方面，提出加强思想政治引领、培育弘扬高尚师德、加强高校教师“四史”教育、强化师德考评落实等措施。在建设高校教师发展平台，着力提升教师专业素质能力方面，提出健全高校教师发展制度、夯实高校教师发展支持服务体系等措施。在完善现代高校教师管理制度，激发教师队伍创新活力方面，提出完善高校教师聘用机制、加快高校教师编制岗位管理改革、强化高校教师教育教学管理、推进高校教师职称制度改革、深化高校教师考核评价制度改革、建立健全教师兼职和兼职教师管理制度等措施。在切实保障高校教师待遇，吸引稳定一流人才从教方面，提出推进高校薪酬制度改革、完善高校内部收入分配激励机制等措施。在优化完善人才管理服务体系，培养造就一批高层次创新人才方面，提出优化人才引育体系、科学合理使用人才等措施；在全力支持青年教师成长，培育高等教育事业生力军等方面，提出强化青年教师培养支持、解决青年教师后顾之忧等措施。

《指导意见》对强化工作保障提出明确要求，确保各项政策举措落地见效。要求将建设高素质教师队伍作为高校建设的基础性工作，强化学校主体责任，健全党委统一领导、统筹协调，教师工作、组织、宣传、人事、教务、科研等部门各负其责、协同配合的工作机制。建立领导干部联系教师制度，落实教职工代表大会制度，加强民办高校教师队伍建设，强化督导考核，把加强教师队伍建设工作纳入高校巡视、“双一流”建设、教学科研评估范围，作为各级党组织和党员干部工作考核的重要内容。同时，加强优秀教师和工作典型宣传，维护教师合法权益，营造关心支持教师发展的社会环境，形成全社会尊师重教的良好氛围。

(责编：孙竞、申亚欣)

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