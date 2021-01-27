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集中隔离一周 一年级女生做小红旗自勉

2021年01月27日09:06 | 来源：北京日报
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原标题：一年级女生做小红旗自勉

　　

桃子自制了一面小红旗，为自己和同学打气。

　　“加油！融汇！加油！一（1）班！”这几天，在一年级女孩桃子和妈妈的隔离房间里，一直插着一面别致的旗子——对贴的红纸是旗面，一根小木棍是旗杆，上面的笔迹童稚却工整。

　　她们的集中隔离已经持续了一周时间。

　　今年1月19日，大兴区融汇社区一名9岁男孩确诊。之后，男孩就读的北京教育学院附属大兴实验小学融汇校区，包括桃子在内的一千多名师生被集中隔离，一道安全、温暖的防线随之在孩子间筑起。

　　这面红旗是桃子特意从家里带出来的。出发前，看着一个个背影爬上大巴车，有妈妈在微信群中感慨，“孩子们小小年纪就要面临这些，真是挺不容易的。”

　　陪着桃子一起隔离的妈妈却不这么想。虽然桃子刚上一年级，但是在她眼中，面对这一切孩子并不柔弱，“过去一年里，孩子在疫情中已经成长了很多。”为了这次隔离，母女俩决定做点儿什么，一番商量之后，桃子拿出家里的手工材料制作了一面红旗，为自己和同学打气。“最开始我把照片发到了业主群里，想告诉大家不用太为孩子们担心，其实他们挺坚强的，没想到反响很大，好多人说看到照片都落泪了。”桃子妈妈说。

　　在隔离酒店，桃子和妈妈商量着，解除隔离的时候再在旗子的另一面写点儿什么，“已经有思路了，想对那些为我们提供服务的工作人员表达感谢。”桃子胸有成竹。

　　“感谢”是被隔离孩子的共同心声。

　　前几天，正在隔离的孩子们收到了一个爱心大礼包：一盒跳棋、一盒12色彩笔、一条用于室内运动的阻力带。学校各个班级的家委会群和班级群里也都很热闹。担心孩子们无聊、孤单，线上的交流明显多了起来，“让每个孩子表演个节目”“回头搞个云晚会”“一起做个平板撑”……在互动参与中，孩子们的心离得也更近了。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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