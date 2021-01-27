人民网北京1月27日电 北京市各级机关2021年度考试录用公务员笔试成绩于1月26日公布，考生可在北京市人事考试通用考试平台查询。资格复审时间为1月27日至29日，采取线上审查的形式进行。2月1日起，考生可查询首批进入面试和专业能力测试人员名单。2月2日9时起，调剂报名。

据了解，今年划定合格分数线时，既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质，又兼顾了不同职位层次对公务员能力的不同要求，对市级、区级、基层、艰苦边远地区基层职位采取分层划线的方法，对面向残疾人的职位予以一定的政策倾斜，各类职位具体合格分数线如下：

一、普通职位

1．市级机关普通职位的合格分数线为：行政职业能力测验满60分，且总分满110分；

2．区级机关普通职位的合格分数线为：行政职业能力测验满60分，且总分满105分；

3．基层普通职位的合格分数线为：行政职业能力测验满60分，且总分满100分；

4．艰苦边远地区基层普通职位的合格分数线为：行政职业能力测验满55分，且总分满95分。

二、退役大学生士兵职位

1．市级机关退役大学生士兵职位的合格分数线为：行政职业能力测验满60分，且总分满105分；

2．区级机关退役大学生士兵职位的合格分数线为：行政职业能力测验满60分，且总分满100分；

3．基层和艰苦边远地区基层退役大学生士兵职位的合格分数线为：行政职业能力测验满55分，且总分满95分。

三、面向残疾人职位、特殊职位

面向残疾人职位和特殊职位的合格分数线为：行政职业能力测验满55分，且总分满95分。

四、公安机关人民警察职位、行政执法类职位

公安机关人民警察职位和行政执法类职位合格分数线按照职位所属层级划定，且专业科目考试满45分。

根据考生线上资格复审情况和招考公告公布的计划录用人数与面试人选的比例，按照通过笔试合格分数线且资格复审合格人员成绩从高到低的顺序，确定首批参加面试和专业能力测试的人选名单。该名单拟于2月1日在北京市人事考试通用考试平台公布。

同时，首批参加面试和专业能力测试人选未达到招考公告公布的面试比例人数的招录职位为调剂职位，将采用调剂的办法补充面试人选。调剂职位和符合调剂条件人员名单将于2月1日在北京市人事考试通用考试平台统一公布。

调剂报名采用网络报名方式，2月2日9时至3日18时，考生可通过报名时的用户名和密码登录北京市人事考试通用考试平台，填报申请调剂的相关信息。考生对调剂职位所需专业、学历、学位、资格条件以及备注的内容等信息需要咨询时，请直接与招录机关联系。在提交调剂申请时间结束之前，考生可以重新选择申请调剂的职位。

调剂资格审查工作由各市级招录机关、区级公务员主管部门负责，调剂资格审查时间为2月4日9时至2月5日18时。调剂资格审查结束后，各市级招录机关、区级公务员主管部门根据调剂职位空缺名额，按照成绩由高到低确定调剂人选名单。调剂人选名单将于2月8日在北京市人事考试通用考试平台公布。

(责编：郝孟佳、申亚欣)