原标题：北京2021年公务员笔试成绩发布

26日，北京市各级机关2021年度考试录用公务员笔试成绩发布。考生可在北京市人事考试通用考试平台查询。2月1日起，考生可查询首批进入面试和专业能力测试人员名单。2月2日9时起，调剂报名。

据了解，今年划定合格分数线时，既考虑到新录用公务员必须具备的基本素质，又兼顾了不同职位层次对公务员能力的不同要求，对市级、区级、基层、艰苦边远地区基层职位采取分层划线的方法，对面向残疾人的职位予以一定的政策倾斜。

根据考生线上资格复审情况和招考公告公布的计划录用人数与面试人选的比例，按照通过笔试合格分数线且资格复审合格人员成绩从高到低的顺序，确定首批参加面试和专业能力测试的人选名单。该名单拟于2月1日在北京市人事考试通用考试平台公布。

同时，首批参加面试和专业能力测试人选未达到招考公告公布的面试比例人数的招录职位为调剂职位，将采用调剂的办法补充面试人选。调剂职位和符合调剂条件人员名单将于2月1日在北京市人事考试通用考试平台统一公布。

调剂报名采用网络报名方式，2月2日9时至3日18时，考生可通过报名时的用户名和密码登录北京市人事考试通用考试平台，填报申请调剂的相关信息。考生对调剂职位所需专业、学历、学位、资格条件以及备注的内容等信息需要咨询时，请直接与招录机关联系。在提交调剂申请时间结束之前，考生可以重新选择申请调剂的职位。（记者 解丽）

(责编：郝孟佳、熊旭)