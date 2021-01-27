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教育思考：我们都要接受孩子成为一个普通人

胡波
2021年01月27日08:34 | 来源：中国青年报
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原标题：教育思考：我们都要接受孩子成为一个普通人

　　随着各地小学进入期末，不少小学低年级家长晒孩子期末考成绩的短视频在网上流传。视频中，孩子们的语文、数学、英语几乎都考满分，俨然已经成为“别人家孩子”的优秀代表。也有不少网友并不认可这种做法，有人认为，成绩都是一时的，到了高年级未必就能考这么好。

　　无独有偶，《中国青年报》1月25日报道，家长在朋友圈晒娃，四年级似乎是一个分水岭，孩子在上四年级之后，家长就越来越少晒娃了，到了六年级就完全消失，什么话都不说了，就像没生过孩子一样……

　　我注意到，这个新闻被转发到一个微信群里，得到强烈认同。一位朋友说，你没有看到我朋友圈只有妹妹了吗，因为哥哥已经四年级了。另一个朋友则说，我“没”儿好几年了。

　　我家孩子今年上一年级，上周四才结束期末考试，考完试当晚就有家长在群里向老师询问成绩了。我倒觉得，家长们着急问成绩，在朋友圈晒成绩之类的，也没什么大惊小怪的。我们小的时候，虽然没有教育“内卷”的概念，但考试结束了，也会被家长、亲戚们追着问成绩。考得好的，家长跟着高兴，按捺不住内心的喜悦，也要到处跟人家“炫耀”一下；考得不好的，巴不得别人不要“哪壶不开提哪壶”。

　　只有当了家长之后，才知道养孩子的不容易。孩子从幼儿园进入小学，就是天壤之别，几乎每个家长都要时时刻刻关注老师在群里发的通知，家长们白天忙工作，下班之后还要仔细查看老师当天布置的作业，负责督促和辅导孩子的功课，有时候甚至陪着做作业要做到很晚。孩子接受能力不强的，家长没少跟着着急、上火，甚至生气、动粗，孩子能考得好，也是对家长所投入的时间和精力的回报。

　　再者，也不能简单地认为，分数不重要、分数代表不了什么。有些孩子的理解能力不足，有些孩子平时比较粗心大意，有的孩子缺乏对生活经验的认知，这些问题多多少少都可以通过考试反映出来。

　　最近，“鸡娃”成为媒体上热议的话题，当下似乎很少有父母能轻易地免疫“成功学焦虑”。从孩子出生开始，不少家长就陷入考高分、要成功的漩涡而难以自拔，与“鸡娃”相伴的是另外一个词——“普通人”，我们都要接受孩子成为一个普通人。

　　前段时间，一张“中国当代父母对于孩子的前途预估变化”的线状图在朋友圈流传，其中不乏调侃的意味，但也大体反映了社会的实际情况，其大意是随着孩子年级的升高，家长们的预期值会逐步地下降，小学的时候还指望孩子将来能考到985、211，到了初、高中，底线一再降低——能考上个大学就不错了。

　　其实，那些陷入过度焦虑的父母只是少数。父母与孩子的关系，也是一个互相陪伴、共同成长的过程。孩子成长的同时，父母也会跟着成长、成熟。但是，接受孩子成为一个普通人，并不代表家长就从此放任不管，对孩子没有任何目标和要求了。在该努力的学业阶段，家长还是要继续努力，该付出的也还是要付出的。

　　不仅每个考得好的孩子需要肯定，背后辛苦付出的家长也需要认可，毕竟，一个学期过去了，家长都没少操心，自己的不容易也得到了些小小的奖励。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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