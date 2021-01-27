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寒假期间大学生志愿者如何有序参与疫情防控

2021年01月27日08:27 | 来源：中国青年报
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原标题：寒假期间大学生志愿者如何有序参与疫情防控

　　日前，经团中央书记处批准，团中央青年志愿者行动指导中心、中国青年志愿者协会秘书处发布《关于寒假期间组织动员大学生志愿者参与疫情防控等志愿服务的工作提示》（以下简称《工作提示》），对寒假期间大学生志愿者如何有序参与疫情防控等志愿服务作出提示。

　　《工作提示》指出，大学生是志愿服务的生力军和重要力量。寒假期间力所能及地参与疫情防控等志愿服务，是大学生投身实践促进自身成长的现实需要，也是在战斗中建设团组织、检验团组织、巩固团组织的有效路径。

　　《工作提示》要求，已返回居住地的大学生，应服从当地疫情防控和经济社会发展大局，主动向当地团组织、青年志愿者组织或社区（村）报到，积极参与居住地疫情联防联控志愿服务，加入居住地疫情联防联控志愿者队伍，协助开展排查登记、体温监测、文明劝导、卫生防疫、物资储备等工作；积极参与社区和乡村文明建设志愿服务，帮助社区和乡村居民解决实际需求和生活困难；积极开展云端、线上志愿服务，常态化开展“为奉献者奉献”专项志愿服务，服务抗疫一线工作人员家庭中的老年人和未成年子女，帮其解除后顾之忧；有序参与春运“暖冬行动”志愿服务，为春运期间疫情防控和人民群众平安出行提供服务。寒假期间留在学校的大学生志愿者，应积极参与守护校园志愿服务，协助学校做好假期疫情防控管理等工作，做校园防疫宣传员、校内生活引导员。

　　《工作提示》要求，各高校团委、青年志愿者协会要以团支部为基本单位，以线上发动为主要形式，组织动员大学生在做好自身安全防护的基础上，力所能及地参与疫情防控等志愿服务。各县级青年志愿者协会应主动联系返回居住地的大学生，组织、协调和帮助他们参与疫情防控等志愿服务。

　　《工作提示》强调，各高校团委、青年志愿者协会和各县级青年志愿者协会要立足实际，以团支部为主要组织形式，以线上为主要工作方式，依托各专业志愿服务团队和骨干志愿者，切实加强对大学生志愿者的培训、管理和服务。（中青报·中青网记者 李川）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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