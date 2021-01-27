看着红白相间的新教学楼、标准化的塑胶操场、错落有致的学生宿舍，四川凉山彝族自治州美姑县洛俄依甘乡小学校长俄地尔良说：“现在村子里最美的建筑就是学校！”2015年至2019年，美姑县先后统筹资金18.66亿元，着力改善薄弱学校办学条件。

习近平总书记强调，要推进城乡义务教育一体化发展，缩小城乡教育资源差距，促进教育公平，切断贫困代际传递。

“十三五”期间，我国着力提升农村学校和薄弱学校办学水平，全面提高义务教育质量，促进教育公平，义务教育均衡发展巩固提高，取得了显著成效。截至2019年底，全国有2767个县通过了义务教育基本均衡发展督导评估认定，占比达95.32%，提前一年实现了全国95%的县达到基本均衡验收的目标，23个省份整体实现县域义务教育发展基本均衡。

改变“乡村弱”

全国99.8%的义务教育学校办学条件达到基本要求

“有学上”，还要“上好学”。随着“全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件”工程的实施，全国2600多个县的近22万所学校条件得到改善。

“十三五”期间，我国重点加强农村学校特别是乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设，截至2019年底，全国30.9万所义务教育学校（含教学点）办学条件达到基本要求，占义务教育学校总数的99.8%。学校成了广大农村地区的一道风景线。

长期以来，“乡村弱”是义务教育面临的现实问题。为补齐农村教育短板，“十三五”期间，我国统筹推进县域内的城乡义务教育一体化改革发展，教育投入继续向困难地区和薄弱环节倾斜，城乡义务教育一体化改革取得新进展。

“我最喜欢在智慧教室上课了，可以和城里的老师、同学一起互动交流。”陕西延安市洛川县石头镇吴家庄完全小学学生刘佳琦说。2020年，学校新装了3间多媒体教室，试点和县城的小学开展优质课远程互动教学，深受师生欢迎。目前，全国98.4%的农村学校（含小规模学校）实现网络接入，使农村孩子能够共享优质教育资源。

受益于教学质量提高，吴家庄完全小学生源出现了回流。“我们的学科检测成绩连续多年在全镇名列前茅，村里原来去县城上学的孩子有不少又转回来了。”校长张增印高兴地说。

与此同时，乡村教师队伍建设不断加强。“十三五”期间，每年约有4.5万名公费师范生到农村中小学任教。中小学教师“国培计划”2016年至2019年培训教师540余万人次，重点培训乡村教师。创新乡村教师补充机制，2016年以来累计招聘农村学校特岗教师42万人，覆盖中西部1000多个县、3万多所农村学校。“十三五”期间，持续实施乡村教师生活补助政策，中央财政划拨奖补资金206亿元，惠及中西部725个县8万多所学校近130万名教师。截至2020年9月，全国97.6%的县实现义务教育教师平均工资收入水平不低于当地公务员。

目前，数百万乡村教师、近百万特岗教师、数十万支教教师坚守在边远、艰苦的农村地区，为全面建成小康社会贡献力量。

缓解“城镇挤”

义务教育大班额比例降至3.98%

一年前，辽宁鞍山市的蔡先生还在为孩子上哪所小学发愁。最近，他听到一个令人高兴的消息：孩子就读的新华街小学将和一街之隔的老牌名校钢都小学合并重组！

两所学校直线距离不足2公里，其中，钢都小学社会认可度高，但校舍紧张；新华街小学生源萎缩严重，场地和师资出现闲置。在此背景下，两所小学选择了紧密型一体化办学模式。“集团实施一套领导班子、一体化师资配置和一体化教学管理，提升整体办学水平。”钢都教育集团总校校长钱俊华说。

择校“高烧”不退，甚至炒作“天价学区房”；“大班额”缩减困难，第一排课桌直接顶到了老师的讲台……“城镇挤”的弊端，曾让不少家长感到焦虑。近年来，教育部大力推进义务教育免试就近入学，24个大城市免试就近入学比例达到98.6%。就学机会更加公平，“择校热”明显降温。

在山西，全省所有县区开展“学校联盟”“集团化办学”“学区化管理”等办学模式改革，6000多所中小学实现了优质教育资源共享和一体化发展。在湖南，近年来累计投入资金372亿元，增加学位132万个。截至2020年9月底，全省累计消除大班额4.6万个，大班额占比降至1%，超大班额实现全面清零。

辽宁锦州市八中教育集团的一所分校，学生人数由71人发展到1300余人，学生教育质量监测成绩由原来的全市垫底跃升到全市前列；沈阳市和平区开展集团化办学以来，考入省示范高中学生数比例每年提升10%……这得益于近年来辽宁成立义务教育阶段教育集团（联盟）的探索。

“十三五”时期，“推动同步建设城镇学校”被放在格外重要的位置，着力缓解“城镇挤”。各地严格建设项目规划许可管理，配套学校建设必须与住宅建设首期项目同步规划、同步建设、同步交付使用，未按规划配建学校的不得进行竣工验收。截至2019年底，全国义务教育大班额比例为3.98%，超大班额为0.24%，比2016年分别下降了8.73和3.76个百分点，提前一年实现了基本消除大班额的工作目标。

关爱特殊群体

让教育公平的阳光洒到每个孩子身上

目前，全国1.54亿城乡义务教育阶段学生都享受着一份“大礼包”：免除学杂费、免费提供教科书，家庭经济困难学生还能补助生活费。2016年至2020年，中央财政共安排义务教育公用经费补助3931.24亿元，家庭经济困难学生生活补助435.92亿元，免费教科书补助712.13亿元。

让教育发展成果更多更公平惠及全体人民，以教育公平促进社会公平正义，教育公平的阳光正洒到每个孩子身上。

5年来，特殊群体孩子也在义务教育均衡发展巩固提高的过程中获益。“老师好！”河北丰宁满族自治县的小高，患有一级智力残疾，如今，每次见到特教中心送教上门的老师，他都会热情问好。经过几个学期的学习，他认识了常见的颜色、形状，会从1数到20。“孩子学到了不少东西，笑声也变多了！”家长高兴地说。

“十三五”期间，通过特殊教育学校就读、普通学校随班就读和送教上门等多种方式，我国特殊教育普及水平不断提高。截至2019年底，全国有特教学校2192所，比2015年增加139所，增长约7%；在校生79.5万人，比2015年增加35.2万人，增长约80%。调查结果显示，2019年残疾儿童少年义务教育入学率约达93%。

“我们的学校像花园，住得好、吃得好，老师们教得好！”河北阜平县龙泉关学校学生张瑶平时住校，学校食堂设施齐全、先进，营养餐两荤一素，营养全面均衡，一周内每天不重样。

受益于农村学生营养改善计划，我国广大农村地区学生个子增高了、体重增加了、贫血等问题减少了。据悉，29个省份1762个县实施了营养改善计划，覆盖农村义务教育学校14.57万所，受益学生达4060.82万人。监测表明，实施营养改善计划的地区，男女生各年龄段平均身高2019年比2012年分别增加1.54厘米和1.69厘米。

随迁子女和留守儿童的学习生活问题备受关注。“十三五”期间，我国推动各地建立以居住证为主要依据的随迁子女入学政策，保障随迁子女享有平等接受义务教育的权利。2019年，全国85.03%的义务教育阶段随迁子女进入公办学校就读（含政府购买学位），均享受“两免一补”和生均公用经费补贴政策。与此同时，教育部会同民政部实施关爱保护专项行动，健全家庭、政府、学校尽职尽责、社会力量积极参与的农村留守儿童关爱保护工作体系。

教育部有关负责人表示，将切实改进和加强义务教育工作，深入推进城乡义务教育一体化发展，全面推动义务教育从“基本均衡”走向“优质均衡”，努力办好人民满意的教育，进一步增强人民群众对义务教育改革发展的获得感。（记者 赵婀娜 张烁 吴月）

《 人民日报 》（ 2021年01月27日 01 版）

(责编：李依环、熊旭)