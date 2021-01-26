张磊

近日，中央宣传部、教育部联合发布了2020年“最美高校辅导员”“最美大学生”先进事迹，全方位展示了10位“最美高校辅导员”和10位“最美大学生”立足本岗敬业奉献，矢志拼搏不断奋斗的良好风貌。作为高校一名辅导员，备受鼓舞、深受启发。高校辅导员作为高等学校日常思想政治教育和管理工作的组织者、实施者、指导者，是开展大学生思想政治教育的骨干力量。辅导员做好服务育人工作既是辅导员工作的职责所在，更是提升高校思想政治工作质量的必然要求。新时代高校辅导员要落实立德树人根本任务，做好高校服务育人工作，必须从“提高站位、聚焦主业、注重过程、增强本领、恪守规矩”等五方面着手。

一是要提高站位，提升服务育人工作境界。高校辅导员大多在一线、在基层，面对一个个朝气蓬勃学子，辅导员的思想境界、言谈举止会对他们产生深刻的影响。辅导员的思想境界在一定程度上影响着学生的思想境界，决定着辅导员开展工作的格局和高度。作为高校辅导员，应站在为党和国家培养德才兼备、全面发展的中国特色社会主义合格建设者和可靠接班人的战略高度来服务学生成长成才。在日常工作中秉承“视学生为亲人”的工作要求，对待学生态度要热情，行为要规范，服务要到位。弘扬主旋律，传播正能量，引导学生立鸿鹄志，做学生信任的、给学生温暖的辅导员。同时，要虚心听取师生意见。比如，辅导员要通过多种渠道收集同学们的建议和意见，让同学们及时反馈，畅通渠道，与学生共同成长。

二是要聚焦主业，抓住服务育人工作重点。辅导员要聚焦解决学生思想问题和解决学生实际困难。把服务的重点和难点放在学生关注的焦点上。学生关注什么，哪些方面需要引导、帮助，辅导员就应该把工作的重点放在什么地方。要把解决学生实际困难与解决学生思想问题结合起来，在解决实际困难的过程中善于发现、了解、把握思想问题，善于通过解决学生实际困难赢得学生信任，从而为解决思想问题奠定基础。面对新形势下大学生思想政治教育的新特点，要不断强化自身服务育人意识，用真诚换取真诚，用尊重换取理解，走进学生的内心世界，用社会主义核心价值观引领思想，做学生的良师益友。同时，要真正的把学生的小事、困难事当作自己的大事，敢于积极应对，努力妥善解决，对于学习吃力、经济困难、心理有偏差的学生要加倍的关心、帮助，把为学生排忧解难当作自己的工作常态。

三是要注重过程，夯实服务育人工作基础。为党育人、为国育才使命，积极探索服务育人新举措重点在于抓好学生的过程教育、培养与管理。辅导员要把社会主义核心价值观融入到服务育人工作的全过程。学生的成长成才不是一朝一夕能够实现的，辅导员服务育人工作也不可能立竿见影。因此，辅导员需要把自身日常学生事务的管理与服务工作与学生成长成才需要结合起来，在思想引领、学业指导、就业帮扶等过程中充分发挥辅导员服务育人的功能。要从抓好新生入学适应性教育开始，努力构建分阶段、分年级、有重点、多层次的服务育人体系，做好学生毕业离校教育与校友联络服务的衔接工作，真正把“关心服务在校学生就是在关心服务未来的校友，而关心服务校友实际上是在继续关心服务过去的学生”的工作理念和要求落到实处。

四是要增强本领，保障服务育人工作水平。作为辅导员，要不断强化自身的专业化、职业化能力。要把辅导员自身专业化、职业化能力的提高作为高校服务育人工作水平提升的重要途径。具体来讲，辅导员要继续解放思想，更新教育理念，改进工作方式，熟练掌握职业技能，刻苦钻研本职业务，勤思善学，努力提升服务育人本领。同时，辅导员要珍惜、利用学校为辅导员创造的走出去的机会，无论是辅导员海外研修计划还是国内辅导员专题培训，无论是辅导员素质能力大赛还是学习交流座谈等，要通过走出去的方式开阔眼界，增长见识。此外，辅导员要积极参加各级、各类辅导员技能大赛，以赛促学、以赛促建，加强辅导员相关理论知识的储备，强化网文写作的功底，探究案例分析规律，增强谈心谈话的效果，提升理论宣讲的水平。

五是要恪守规矩，把握服务育人工作底线。“欲知平直，则必准绳；欲知方圆，则必规矩”。能不能守纪律、讲规矩、重底线是检验辅导员服务育人工作的试金石。辅导员作为服务育人工作的主体，面对服务育人工作对象的过程中，涉及学生评奖评优、党员发展、学生干部选拔等方方面面的事项。这些事项无不牵涉学生切身利益，影响学生成长进步。辅导员只有心中明明白白，脚下踏踏实实，牢记纪律和规矩，阳光开放，公平公正，才不会走岔了路、走偏了向。此外，辅导员守规矩更得讲良心，守住道德底线。辅导员要真正的把自己当作服务学生的主体，同时把学生当作与自己平等对话、有个性权利的主体，在规矩之内换位思考，以理服人。

（作者系吉林大学辅导员）

(责编：孙竞、申亚欣)