人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

25.3万名事实孤儿纳入保障范围 

平均每人每月可领取1140元

2021年01月26日09:08 | 来源：中国青年报
小字号
原标题：25.3万名事实孤儿纳入保障范围

记者25日从民政部举行的2021年第一季度例行新闻发布会上获悉，自2020年1月1日，民政部等中央12部门联合印发的《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的意见》开始实施，截至2020年年底，全国已有25.3万名事实无人抚养儿童被纳入保障范围，其保障标准参照孤儿，目前平均每人每月可领取1140元。

民政部儿童福利司副司长倪春霞介绍，通过全国儿童福利信息系统对25.3万名事实无人抚养儿童分析发现，其中父母一方死亡，另一方符合失联、重残、失踪等情形的儿童11.42万人，占比45.1%；父母双方均重残的儿童6.93万人，占比27.4%；服刑人员子女2.09万人，占比8.3%。还有很多其他组合情形，如父母一方重残、一方失联的儿童0.77万人。

从区域分布看，广东事实无人抚养儿童人数最多，共2.8万人。其次为湖南2.3万人、安徽1.9万人、河南1.7万人、贵州1.6万人、云南1.5万人。上述6省数量占全国总数的46.6%。

从受教育程度看，学龄前儿童2.89万人，占比11.5%；小学在读10.94万人，占比43.2%；初中在读6.14万人，占比25.3%；高中、大中专及以上在读3.29万人，占比13.0%，其他情形1.75万人，占比为7.0%。另外，从健康状况看，95.7%的儿童身体健康。从户籍状况看，85.3%的儿童为农业户口。

2020年年底，民政部会同公安部、财政部印发《关于进一步做好事实无人抚养儿童保障有关工作的通知》。

为解决父母失联认定、影响部分儿童纳入保障范围的难题，《通知》明确3种认定方式，分别是：先报案，公安部门接警处置查找，出具查找情况回执单；对公安部门难以出警处置查找的，采取“个人承诺+邻里佐证+村（居）证实+乡镇（街道）查验+民政部门确认”的方式认定；对其他复杂情形，采取“一事一议”的方式解决，即村（居）提方案、乡镇（街道）查验，最后由县级儿童保护协调机制研究确定。（焦敏龙）

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字121号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部