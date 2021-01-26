原标题：南开学生团队开出小城镇除醛“药方”

受访者供图

2020年年初，一群南开学子在寒假返乡期间在天津、北京、河北、广东、甘肃等地开展线上线下生态环保调研，敏锐地发现了农村回迁家庭因使用廉价装修而导致甲醛等污染物浓度超标严重的问题。为此，大学生们组建了名为“天下无醛”的创业团队，开创了“环保+扶贫”的小城镇回迁房除醛新方案。近日，该团队在第十二届“挑战杯”中国大学生创业计划竞赛中斩获银奖。

“我们收集了1600余条有效反馈。”南开大学化学学院2019级本科生佟淼说。

“天下无醛”创业团队10名核心成员分别来自化学、商学、法学、管理学、药学等不同专业。通过市场调查，团队发现，“很多人常常认为购买除醛产品和服务只是去‘心病’，只有很少人会去测评最终的治理成效。”团队成员刘颖琪表示，眼下的甲醛治理市场准入门槛低，消费者往往重治理、却轻成效。团队成员张文慧举例说，大家通常认为放点活性炭就可以除甲醛，其实想要真正起作用，每个房间要放上几十斤才能达到效果。

在化学学院李伟教授、朱宝林副教授的指导下，团队研发了复合氨基酸纳米分子喷剂、水溶性聚合物树脂、碳氮氟掺杂纳米二氧化钛喷剂等新型甲醛等污染物分解药剂，以复合氨基酸纳米分子为先导喷剂可实现快速稳定降低室内甲醛浓度；碳氮氟掺杂纳米二氧化钛喷剂，可实现对可见光的高效利用。

调研发现，农村回迁家庭对消费产品的价格敏感度高，平价、高效的产品和优质服务必须兼顾才有可能脱颖而出。他们提出了以三种研发药剂为实施基础、利用不同药剂特性，为不同的家庭量身定制新型高效除甲醛解决方案的商业思路。简而言之，就是要把最合适的药剂用在最合适的地方，以达到源头治理。

“与现在较热门的光触媒喷剂治理相比，我们提出的解决方案能够让甲醛分解率提高至93%，不只净化甲醛，而且能分解苯系物以及其他挥发性有机物。效率提高，成本还降低了不少。”佟淼介绍，他们的产品与服务已经在一些电商平台上线试运营，在天津地区，已经先后为南开区、河西区、西青区、滨海新区等地的多户家庭治理甲醛等室内污染物。“根据权威部门出具的检测报告显示，我们在为期两天的时间内，为一户115平方米的住宅清除甲醛，初检甲醛浓度0.29毫克每立方米，超标2.625倍，复检只有0.02毫克每立方米，只有国家限定值（0.08毫克每立方米）的四分之一。”

这个项目在大学生创新创业大赛中亮相后，获得了不少关注，河南的一位年轻人主动联系团队，表示老家农村确实对这样的项目有很高需求，希望能在自己的老家尝试用这个技术创业。

这也启发了团队，小城镇回迁家庭不仅可以成为甲醛治理市场的消费者，而且还可以是除醛商品与服务的提供者，这种内生动力不仅会驱使越来越多回迁家庭关注室内居住环境，也能带动低收入群众创业就业增收致富。

自那以后，他们创业的梦想中植下了“扶贫”的种子。他们开始面向低收入人群开展培训，“我们与合肥的一家甲醛治理公司合作，为低收入人群提供从产品到服务到电商以及售后的全流程技术指导方案，已累计培训50人次。”

据悉，“天下无醛”未来计划开发空气净化器、汽车空调滤芯等产品。

中青报·中青网记者 胡春艳 通讯员 蓝芳

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