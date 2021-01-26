原标题：“专注”是他们成功的秘诀

基础科学研究是一个国家科研创新能力的源泉所在、核心所在和关键所在，它决定了一个国家科技创新能力的底蕴和后劲。

天文学科作为一门基础学科，近年来在我国也受到了前所未有的重视，除了科学研究经费的增加外，一些重要的天文观测设备也先后建成，如郭守敬望远镜、“天眼”等地面设备以及“悟空”“慧眼”等空间天文观测设备，另外还有一些更加先进的天文重大科技基础设施正在建设中。这些重要天文观测设备的开放与共享为天文工作者提供了更多的合作机会和创新舞台。专业的团队、高效的观测计划和全世界最好的天文观测设备铸就了重要的科学发现，看似偶然，也是必然。偶然性或许体现在研究目标的突发与随机性，必然性却体现出我国整体天文研究实力的提升。

“观天习文”是北师大天文系的系训，其核心要义是观天地之奥妙，习文理之精华。天文系有着深厚的文化底蕴，同时也是一个充满活力和创造力的集体，年轻教师比例占到了百分之七十以上。团结和谐的系文化能够为集体中的年轻人营造宽松愉快和风清气正的研究氛围，以便他们刻苦钻研、潜心问道。比如天文系对年轻教师的每年考核采取教学、科研和社会服务工作量打通机制，年轻教师科研创造力比较旺盛，系里支持他们在达到最低教学工作量的同时集中精力搞科研，以科研工作量弥补教学和社会服务工作量的不足。好的科学研究成果离不开专注，对一个问题的专注程度提高了，认识和理解它的程度也会提高，出好的、重大研究成果的概率自然会上升。另外，支持教学经验丰富的老教师指导年轻教师如何教好课，节省时间，快速进入状态。鼓励老师们根据科研兴趣，积极开展学科交叉，自由组合科研团队。支持年轻教师，积极参与指导本科生和研究生的科研，师生共同进步。年轻教师刚入职的时候可能拿不到外面的科研经费，天文系和学校会给他们提供必要的科研启动经费；对年轻教师优秀的科研项目，系里还会给予特别经费支持。对近些年入职的年轻教师，学校还给一些租房补贴。让年轻人更专注于科研，考虑他们的各类需求，发挥其特长，努力帮助他们解除后顾之忧，是天文系应尽之责。

学科建设和发展归根结底是人在发挥主体作用。近年来，两位年轻教师获得了国家自然科学基金的优秀青年基金资助，一些年轻教师取得了很多优秀成果，如林琳老师在《自然》及子刊发表重要成果入选《自然》和《科学》2020年度十大科学发现等。

经过60年的建设，北师大天文系的本科生和研究生培养方案、教学设备和教学师资处于国内先进水平，尤其是天文实测，一直是我们的优势和特色。天文系教师通过自身的能力和科研水平的提高，引导和带动学生紧跟世界科学前沿，较早参与科研，支持以学生为主体的科研项目，比如支持学生参与“天格”卫星计划，计划在2021年发射一颗由学生主导的科学卫星，支持学生从设计到最终的数据分析、成果实现的全链条培养。（仲佳勇 李庆康）

(责编：李依环、熊旭)