原标题：确保大学生“想回回得去”“想留留得下”

近日，位于大连的东北财经大学寒假正式开启。在大连市支持下，东北财经大学为返乡学生提供了包机、高铁专列、点对点送站服务。11899名东财学生于1月20日至23日，分4个批次离校离连。早在1月17日，大连外国语大学的172名学生就登上了大连至兰州的包机航班，顺利返乡。

目前，大连所有中风险地区都已经下调为低风险地区，疫情发生之后，大连各高校学生严格遵守防疫要求，风雨同舟，坚守在校园，为疫情防控作出了贡献。现在正式启动寒假，确保学子安全顺利返乡过年，也是高校和地方政府的责任。

大连高校学生包机、高铁专列模式之所以能够顺利运行，在于高校、地方政府以及机场、铁路部门、航空公司等的密切配合。包机和高铁专列都是在大连市政府的支持和协调下开展的，为了减少接触，确保学生旅途安全，机场设置了大学生返乡专用柜台、大学生专用临时休息区，高铁站也开通了大学生快速检票上车的绿色通道，而去往机场、高铁站的路途则有高校专车护送。可以说，正是相关方面的精诚合作、无缝对接，才实现了这一模式的高效运转。

接下来，将有更多高校学生放假返乡，在当下疫情防控形势仍然严峻的背景下，如何确保大学生在返乡以及来年春季学期返校时的安全，高校以及地方政府必须坚持以人为本的原则，在严格落实防控要求的同时，积极主动作为，担起更大的责任。这既是体现高校人文关怀的要求，是一个加分项，又是高校和地方政府的职责所在，是一道必答题。

为学生协调包机、高铁专列，提供点对点的送站服务，需要投入人力、财力、物力，这是基础投入，但这并不是决定事情可不可为的关键。关键还在于高校愿不愿意用心投入，设身处地为学生着想，想学生之所想，急学生之所急，为学生们提供周到细致的返乡服务。而地方政府以及教育行政主管部门掌握更多的资源，统筹协调能力更强，更应该主动作为，为高校学生返乡以及未来的返校提供支持，在协调机场、航空公司、铁路部门上多出力、多用心。同时，交通运输部门以及航空公司等相关企业也要积极响应高校的需求，提供周到的服务。

为应对春运期间人员流动加大、疫情防控要求趋紧的现状，各地正在按照要求制定针对返乡人员的疫情防控政策。把大学生送出高校、送到机场、送上高铁，任务还只完成了一半。大学生能否安全顺利回家，还需要生源所在地政府的配合，既要落实防控要求，又要做到精准施策，避免“一刀切”、过度防疫，不给大学生设置防疫要求以外的更多限制。

而对于河北石家庄等高风险地区目前仍滞留在高校或者因老家属于中高风险地区不具备返乡条件的大学生来说，他们的情况更让家长担心。对于这部分大学生，高校不能回避责任，不能甩包袱，要在疫情防控、生活保障方面把各项措施落实到位，尽全力保障留校学生的安全，做好后勤保障和服务工作，满足衣食住行等各项生活需求，避免“想回回不去”“想留留不下”的尴尬。对于家庭经济困难、需要临时救助的学生，还要及时发放临时救助资金，保障他们的正常生活需求，让家长放心，让全社会放心。

（作者：李一陵，系媒体评论员）

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