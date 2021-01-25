原标题：这群年轻志愿者逆行而上

北京大兴疫情防控管理进一步收紧。截至1月24日下午，大兴区两个社区出现确诊病例，分别位于天宫院街道的融汇社区和云立方社区。目前，大兴已对天宫院街道的5个重点社区实施严格封控，对13个社区实行严格封闭管理措施。

大兴区天宫院街道融汇社区是目前北京市唯一一个高风险地区。为保障居民的生活需求，团大兴区委招募青年志愿者协助社区工作人员。融汇社区志愿者小队队长宗呈裕介绍，1月19日至24日，共有126人次为融汇社区提供志愿服务，其中有10名志愿者从19日开始一直坚守在防疫一线。

社区进行网格化管理 志愿者帮助居民采买生活物资

从看到志愿招募信息，到抵达融汇小区附近，杨大维只用了1个小时。

杨大维居住在大兴区，1月19日早上醒来看到微信群中有召集融汇小区志愿者的信息，他毫不犹豫地报了名。他是北京市五星志愿者，2020年6月北京新发地疫情暴发时，他曾主动帮助社区工作人员进行防疫。

来到融汇小区附近与宗呈裕汇合后，杨大维领了任务——负责采买居民所需的生活用品。宗呈裕介绍，目前团大兴区委召集的志愿者主要负责融汇社区外围的志愿工作，社区内部的工作主要由医生、警察、物业工作人员、居委会工作人员负责。

目前，融汇社区实行网格化管理，融汇小区15栋楼、29个楼门、3700多户被分为5个大网格、17个小网格。相关人员包楼包户，负责居民的健康监测及生活保障工作。

宗呈裕说，居民所需物资包括药物、生活补给等，他们将需求提交给各单元负责人员，每栋楼管理负责人将信息汇总给志愿者，杨大维等志愿者领任务后负责采买。物品送达居民手中时，需经历两次消杀：一次是在卡口位置、一次是在进入封闭小区时。

大兴区青联委员、志愿者释然负责整理居民的需求信息，她认为自己是封闭小区居民与外界沟通的“桥梁”。

大兴区志愿服务指导中心工作人员王潇晗介绍，近期，团大兴区委积极招募志愿者，并将有意向参加服务的志愿者统一拉进一个微信群，截至1月21日晚，群成员已有200多名。

为特殊人群、特殊情况开辟绿色通道

宗呈裕说，为了更好地保障居民的紧急需求，社区和志愿者专门开辟了绿色通道，点对点为居民配送。

1月20日，一位居民的胰岛素到了，必须快速送到居民手中。杨大维拿到胰岛素，立刻联系封闭小区内负责绿色通道的工作人员进行消杀后送到居民手中，省去了等待统一配送的中间环节。

“绿色通道主要是为孤寡老人、孩子开通的， 一些老年人的必用药、孩子身体不适所需药品、孩子的奶粉，都会通过绿色通道送给他们。”宗呈裕说，为了提高绿色通道的效率，社区和志愿者团队给封闭小区内、外分别增派了负责人员，“人多起来了，送的也就快了。”卡口距离封闭小区走路需要十几分钟，为了提高效率，社区还特意为绿色通道的工作人员配备了皮卡车，大大节约了用在路上的时间。

一位老年居民曾在微信群里发来向志愿者们表达感谢的消息：“你们辛苦劳作解决了我们老俩口药品断供这一燃眉之急。有你们强有力的支持，我们居家隔离心也不慌，看似我们被疫情所困，后院是强大的，支持是给力的！”

志愿者：顾不上吃饭喝水 凌晨下班

杨大维介绍，目前，不同机构、单位都在为融汇社区提供便利服务。为了满足封闭社区里居民对药物的需求，1月21日，北臧村卫生院的流动车开进高风险区域。

他前一天收集到居民药品需求，第二天就会拿到医院送到社区的药品。

一天，杨大维和志愿者去银行帮居民缴费时，工作人员看到他们穿着志愿者服装，特意开通了绿色通道，他们十几分钟就完成了工作。

杨大维说，志愿者从早上8点多工作到下班，紧锣密鼓地采买。队长宗呈裕在1月21日晚结束工作时，已经累得不想说话。“工作状态非常饱和，吃饭和喝水只能抽空。”释然说，每天志愿者需要对接不同事情，但即使是在异常忙碌、非常疲惫的情况下，看到有给隔离社区送东西的人，仍旧会耐心地安慰他们。

杨大维说，1月20日忙完工作已到晚上10点多，“但社区工作人员还在忙，看着他们那么辛苦，我也很心疼。”

1月23日那天，宗呈裕带着6名志愿者穿着隔离服进入融汇社区，配合隔离区里的工作人员组织居民下楼再次进行核酸检测。当天他组织最后一波居民完成核酸检测时，已到1月24日凌晨。他睡了几个小时后，又投入第二天得工作中。

为了保障志愿者安全，团大兴区委提前为志愿者进行了线上防疫培训，社区工作人员也为他们提供了防疫保障和可供晚上休息的临时宿舍。(张敏)

(责编：李依环、熊旭)