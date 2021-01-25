原标题：朋友圈晒娃 为何四年级后频频“蒸发”

0-6岁天天晒，孩子干啥都可爱；

一二年级经常晒，孩子得表扬了、戴红领巾了、当上卫生委员了；

三年级偶尔晒，晒孩子写的作文画的画，开始抱怨辅导不了了；

四年级开始消失，几个月晒一次；

五年级不晒了，抱怨陪着写作业折寿，为心脏支架降价欢呼；

六年级完全消失，什么话都不说了，就像没生过孩子一样……

前不久，亲子育儿专家杨樾的一段文字引发不少家长的共鸣，在新浪微博上 “#朋友圈不再晒娃的原因#”话题迅速登上热搜，阅读量达1.9亿，讨论数达2.9万。

杨樾经过长时间的观察，发现了一个有趣的现象：超七成的孩子在四年级之后，在父母的朋友圈中“消失”了，等你下一次看到这些蒸发的孩子，也许他们已上大学了。

为什么随着孩子年龄的增长，父母在社交平台上晒娃的热情越来越低？是“神兽”进入青春叛逆期，让头疼的父母没有了想晒的欲望；还是孩子的学习从让人操心到让人灰心，让部分原本‘嘚瑟’的家长失去了晒娃的底气？

从热情满满到逐渐倦怠的朋友圈晒娃

广西百色覃岚女士的朋友圈里，儿子已经“失踪”快两年了。

曾经一度，覃岚也是朋友圈的晒娃狂人。儿子过个生日、在幼儿园参加个活动，甚至换个新发型她都会饶有兴致地拍上九宫格发朋友圈并认真配文。尤其是儿子8岁那年，初学软笔书法时的一组作品，引来众多亲友在朋友圈围观，评论区全是诸如“小小年纪，笔下已经见风骨”“小书法家真棒”之类的赞美，覃岚此后便隔三差五晒儿子的作品给亲友品鉴，动辄近百条点赞和评论，让她成就感满满。

随着孩子升入小学高年级，覃岚每天面对儿子时的心情，渐渐从百看不厌转变为看见就烦。身为辅警的她平时上班雷厉风行惯了，可每天辅导孩子作业，儿子边玩边写的拖拉劲儿把她折磨得没了脾气。“目测两个半小时就能完成的家庭作业，有时我晚上加班到10点回家他还没写完，过了1个小时再去检查还没写完！服得透透的！”

覃岚不仅对在朋友圈晒孩子学习毫无兴趣，而且对儿子擅长的篮球、书法领域取得新进步，也渐渐失去了晒的热情。“原来觉得儿子挺有才的，后来发现他班上很多孩子都多才多艺，有弹钢琴的、跳拉丁舞的、练跆拳道的，大家现在都不怎么晒了，担心自己孩子‘三脚猫功夫’晒出来贻笑大方”。

有时候周末，覃岚带儿子去游乐场开卡丁车，或是回老家教儿子做竹筒饭、钓鱼。亲子畅游的时刻，她都会拍下大量照片，不过这些珍贵照片一般都只在家庭成员内部分享，“尽量不在朋友圈晒玩乐的内容，怕人家说我们贪玩，不求上进。而且在一群不熟的人面前，批评或炫耀孩子，对孩子心智的成长没好处。”

在北京一家事业单位工作的刘女士儿子今年已经读小学六年级。儿子4岁那年报跆拳道兴趣班后，刘女士结识了一帮同龄孩子的妈妈。她发现还没有给孩子报兴趣班之前，妈妈们基本上以晒孩子的吃喝玩乐为主；4-6岁孩子上小学之前，以晒孩子参加各种辅导兴趣班，参加各类证书考试的成绩为主；孩子上小学后家长晒得比较多的是给孩子辅导作业、孩子考试考砸了的各种苦恼。

“期末考试后到学校放寒假之初的一段时间，必定是一年中家长们朋友圈‘晒娃’的高峰期。”刘女士说，这段时间，除了各种晒奖状、晒成绩、晒奖励的，还有类似“答应孩子考到年级前10就带他来迪士尼，来兑现承诺了”的凡尔赛体花式晒娃。

刘女士表示，大部分妈妈都会在孩子上高年级之后，逐渐进入晒娃倦怠期。因为班上孩子的成绩越拉越大，还有很多家长在孩子低年级时立的各种Flag（意指公开树立的目标）被现实打脸，进入中年危机的家长逐渐认清一个现实：晒娃有时候还不如晒晒阳台上养的花花草草——在子女教育的问题上，不是一分耕耘就会有一分收获，也不是每个问题都有相应正确的解答。

“四年级蒸发现象”的背后

山东淄博的艺考辅导老师张驰，朋友圈更新频率基本维持在日更，近一个月30多条原创分享中，仅有3条与8岁儿子相关，与儿子小时候换一块尿不湿、咬坏了一只奶嘴都要发条朋友圈“昭告天下”相比，现在她的朋友圈里关于亲子互动日常的分享，显而易见地变少了。近一个月里，除了儿子埋头拼乐高，似乎只有一次排队买糖球的经历，是枯燥日常以外的甜。

张驰认为，与其说是“四年级人间蒸发”现象，父母“晒娃”频率降低了，不如说一方面，孩子的时间不再单纯为父母所有，娱乐时间被学业越来越多地挤占，也越来越“吝啬”与父母分享；另一方面，来自工作和家庭密不透风的压力让父母也越来越“难顶”，柴米油盐都管不过来，哪里顾得上和孩子吟诗作赋？哪怕是周末，她和儿子也要在英语口语、硬笔书法、篮球和画画几个特长班之间辗转，甚至每一分钟路上的时间都被掐着表计算。对亲子相处乐趣的探索热情，就在这样重复的每一天中被渐渐消磨。

在北京一家外企负责景观设计的胡丹女士坦言，30岁到40岁左右年纪的员工是公司的主力，大城市的工作压力和孩子学业的压力会使自己心态变老，发现生活中乐趣的敏感度也下降了，“没时间、没心思经营自己的朋友圈了”。加上白天上班晚上辅导孩子，有时候孩子闹腾不听管教会引发家庭矛盾，一天忙下来也没有时间和心情去发朋友圈，她略带调侃地笑着说：“简直是累到脑子都不清晰，表达都不流利，更别说发朋友圈了。”

“职场内卷已经够残酷了，难道在下一代教育的问题上，还要比比谁投入多？”胡丹朋友圈“别人家的小孩”三年级就去考雅思、考托福了，口语也很流利，自己给孩子花了1.5万元去报每周两节和外教交流的英语班，该花的钱、该报的班一点没落下，但“人与人之间的差距还是那么大”。眼看着下一代身上的教育内卷愈演愈烈，胡丹感到深刻焦虑，“教育内卷的问题无解，有时候只能眼不见心不烦。”在她看来，似乎只有大家彼此克制“晒娃”，尤其是晒成绩、晒才艺，才能在成年人的世界里为彼此留些体面。

在杨樾看来，大多数四年级以上孩子的家庭都是不快乐的，即使孩子学习不用操心，家长还要为了小升初和其他各种问题而焦虑，更何况学习不用操心的孩子比大熊猫还要少。每个孩子都有自己的问题，即便学习不用操心，还有别的问题，哪个家长也不会跟别人说自己孩子让人发愁的一面，所以不说话的成了大多数，既没什么值得炫耀的，也不愿说孩子不好，就干脆不说话了，渐渐就形成了“四年级蒸发现象”。

除此之外，随着孩子年龄渐长，步入青春期，叛逆逐渐严重，使得亲子互动不如从前那般亲密，也是孩子年龄越大，家长越少“晒娃”的原因之一。

山东青岛的王林有两个女儿，大女儿今年初三，小女儿才上二年级。在王林的带领下，小女儿从学前班就养成了每日背诵经典古诗词的习惯，现在已能熟练背诵高中课文《琵琶行》《将进酒》等名篇了。王林热衷于将小女儿背诵诗词的时刻拍成视频，上传到朋友圈，每日打卡。小女儿也早已将朋友圈视频打卡视为日常生活的一部分，偶有一日，王林忘记录制视频，她还会主动提醒。

但与小女儿的每日视频打卡不同的是，大女儿鲜少在王林的朋友圈露脸，且她似乎对王林的镜头避之唯恐不及，妹妹和爸爸一起录视频，为了避免不小心入镜，她干脆关上门躲在自己房间里。哪怕是王林带女儿们去迪士尼乐园游玩，或是为大女儿的生日精心准备了蛋糕，本该尽情开怀玩笑的时刻，爸爸的镜头一对上大女儿，她的笑容看上去也总是显得很僵硬。王林颇有些无奈地解释，现在就是要趁小女儿还愿意同他亲近的时候，多为她的成长做个记录，“不然等她也到叛逆期时，话都不愿意多说一句，更别说开开心心地一起拍照了”。

科学“晒娃”离不开尊重孩子

中国教育学会家庭教育专业委员会会员、杭州市拱墅区青少年宫书记张敏认为，很多父母在朋友群“晒娃”乐此不疲，实际上就是把孩子当成了表现自我价值的工具，特别是当父母在朋友圈公开用立Flag的方式，来促使孩子按照其希望的方向去发展时，会对孩子的心理造成两方面的负面影响：

一是“晒娃”时忽略孩子的心理感受和精神层面的个体成长，把孩子的个体尊严弱化成有特长才艺、用来炫耀的物件，“很多人成长的力量来源于被爱，但当一个人只有成绩好才‘被看见’‘被爱’时，孩子往往看不到自我的内在、精神和情绪，从而失去自我”。

二是家长私下暗暗比较可能会使自己对孩子的教育导向发生偏离，尤其父母在朋友圈等公开的条件下，试图用外部的奖励或惩罚刺激孩子成长时，会潜移默化使孩子认为自己的努力是为了父母的颜面，无法真正意义上地调动孩子成长需要的内在驱动力。

“最好的教育永远是自我教育，父母应该帮助孩子实现自我觉醒和自我教育。”张敏说，他在朋友圈或公众号上“晒娃”前，一定会征得9岁儿子的同意。当孩子看到父亲所发的内容时，会主动和父亲说“爸爸我感觉您发这些东西有炫耀的感觉”，这时张敏会对儿子做价值观的引导，向儿子解释自己此举“一是为了做一个记录，二是希望把你积极正面的态度影响更多的人”。“晒娃”需因孩子而异，但科学“晒娃”离不开尊重孩子，保护孩子隐私，还有把握“晒”的度和价值导向，正如适宜的阳光对人身心有益，但过度地暴晒则会带来不好的影响。

网友“浮世闲散懒人”调侃自己养娃的过程就像游戏练号，“家有初一狗崽子的过来人告诉你们，（不在朋友圈‘晒娃’）那是因为已经越看越嫌弃了，感觉号已练废”。从娃出生到成长的过程里，要不断输出加氪金（游戏用语，意为充钱），升级很慢，氪金很贵，而且并不以自我的意愿为转移。

但同时，她也表示，带娃是种历练，孩子长大，自己也会成长，是否成为“MVP”没那么重要，捡到的“锦囊”才是可喜的收获——让自己明白孩子是独立的个体。她说，现在养的号已经小有所成了，“虽然功课一塌糊涂，但是日常生活非常棒！会做家常菜，会简单的烘焙，会自己搭公共交通出去自己浪！”她觉得家长一定要有自知之明，控制好自己的情绪，不过分要求孩子，顺其自然，虽然并不知道“这株小苗”会开出鲜艳的花，还是生出一根狗尾巴草，但生活总得有美好的期待。（谢洋 王萧然 罗婕）

（应受访者要求，覃岚、胡丹均为化名）

(责编：李依环、熊旭)