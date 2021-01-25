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哈工大：让大学生站在科研“C位”

2021年01月25日08:49 | 来源：中国青年报
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原标题：哈工大：让大学生站在科研“C位”

“我没想到大一就能听到韩杰才院士的课！”

来自哈尔滨工业大学的吴舟哲本身学的是自动化专业，兴趣广泛的他已经选修了“材料科学的十个基本问题”“图像处理与我们的生活”和“探索控制的奥秘”3门新生研讨课，在入学的第一个学期就选到了韩杰才院士等一批学术大家、知名教授的课程。

在上海长大的吴舟哲，从小就对科技充满兴趣，读高中时已经参加过青少年科技创新比赛，总想着“搞点事情出来”的他也因此报考了哈工大。

吴舟哲从小的梦想在仅仅一年多的大学生活中就已开始生根发芽。和他一起组队做项目的王浩宇，是学校无线电协会的成员，唐浩云则对视觉处理技术情有独钟，3个小伙伴把大一项目学习中的问题延伸到了大二，目前还在课余时间一起“搞事情”。而刚刚大二的他，已经有了自己的学业导师，遇到难题时，总是能在导师遆晓光副教授那里得到点拨和启发。

像吴舟哲这样，大一时开始进行项目学习，有专门的老师作为指导教师，可以到自己感兴趣的实验室参观、学习，可以选择自己喜欢的新生研讨课、创新实验课、创新研修课、创业实践课、文化素质课，可以现场聆听院士、教授、教学名师的学术报告或授课，这几年，在哈工大已经不算“新闻”。

近年来，哈工大持续优化本、硕、博贯通的人才培养方案，实施大类招生与大类培养改革，不断完善课程体系建设，全面推行教学方法与考试方法改革，人才培养质量稳步提升的同时，学生学习与发展的个性化需求也得到了更大程度的满足。

曲华仁大一时在机电学院就读。尽管成绩不错，但对经济管理类的专业也充满求知欲的他，在大一结束时选择了转专业，进入经管学院学习大数据管理与应用专业，并辅修人文社科与法学学院的社会学专业。现已大三的他，笑称自己是“复合型本科生”。

20岁，可以干什么？能干成什么？

在哈工大，20岁的泰米尔为“龙江二号”卫星装上了微型CMOS相机，2019年2月，这个小相机在太空中拍下的照片登上《科学》杂志，被称为“最美地月合影”。

因为“最美地月合影”，泰米尔成为同学中的“明星”。而他所在的哈工大紫丁香学生微纳卫星团队，更是一个星光熠熠的群体。2020年五四青年节，这支由90后、00后学生组成的团队荣获第二十四届“中国青年五四奖章集体”。他们参与研制了“龙江一号”“龙江二号”“珠海一号”和新技术试验卫星E星等多颗卫星。“紫丁香二号”卫星开了我国高校学生自主设计、研制与管控微纳卫星的先河。

翻看机电学院研一学生王中山的简历，本科四年到保送读研，从大一的项目学习到大二参加学校智能车创新俱乐部，从全国大学生机械创新大赛到全国大学生工程训练综合能力竞赛，从全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛到中国工程机器人大赛……他的经历也是“4年不断线”实践教育教学的真实写照。

据悉，哈工大持续完善“4年不断线”的实践教育教学体系。围绕学生成长不同阶段的学习重点和成长关键点，构建了从大一年度创新项目、大学生创新创业训练计划、各类高水平学科竞赛，到课程设计、毕业设计等大学4年环环相扣、一以贯之的实践教育教学体系，鼓励学生尽早参与科研活动，尽早进实验室，成为课题组的初级成员，搭上科研的快车。

一个个闪亮的名字背后，蕴藏着哈工大破解教学与科研相互“矛盾”这个难点与痛点问题的“密码”。

据悉，学校着力推进教学科研协同育人，完善高水平科研支撑拔尖创新人才培养的机制，把高水平科研成果及时植入教学内容中，让教学与科研“两个轮子”并驾齐驱、相辅相成，形成教学和科研相互支撑、相互依托、相得益彰的态势，逐渐完善课程体系、实训体系、平台体系和保障体系“四位一体”的创新创业教育体系。

“坚持教学和科研双轮驱动，让学生在‘做中学’，强化科研育人、实践育人机制建设。”哈尔滨工业大学校长周玉反复强调的这个主张，成为哈工大科研优势、工程优势、实践优势、学科优势等各种办学优势向人才培养转化的航向标。（叶雨婷 张妍）

“把教学和科研作为驱动人才培养中心任务的‘两个轮子’，让这‘两个轮子’一起转起来。”周玉说。(记者叶雨婷 通讯员张妍)

(责编：李依环、熊旭)

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