对于在线教育机构来说，无论融资规模有多大，都不能背离教育的初衷。要把精力放到教学研发上，守住服务的质量底线

近日，一名“老师”同时出现在几家在线教育机构的网络视频广告中，有时自称“教了一辈子数学”，有时又说“做了40年英语老师”，引起广泛关注。媒体调查发现，这名“老师”实则是广告供应商找的演员。

近年来，在线教育快速发展，特别是抗击新冠肺炎疫情期间，在线教育行业按下了发展的快进键。截至2020年3月，我国在线教育用户规模达4.23亿。疫情防控期间，多个在线教育应用的日活跃用户数达到千万以上。

应该看到，在线教育对于促进教育公平、推进个性化教育具有重要意义。疫情防控期间，在线教育是确保“停课不停学”的重要途径。借助在线教育，大山里的孩子能够享有优质教育资源。教育管理者也能够从海量数据中获取教、学、评、测的信息，从而进一步指导和优化教育教学。

与此同时，在线教育的一些“火热”表现也引起了人们的担忧。过去一年，多家在线教育机构融资金额屡创新高。从冠名热门综艺到赞助跨年晚会，在线教育机构的广告投放量迅速增长；课程优惠力度令人咋舌，“49元33节课，再包邮送教辅材料”“19元20节课，另享受价值499元大礼包”；依靠套路制造焦虑，诱导家长抢课买课……在互联网营销模式驱动下，在线教育能否保证教学品质、授课效果，令不少家长担忧。

在线教育，要想走得快也走得稳，既需要企业与行业的自律规范，也考验着相关管理部门的智慧与魄力。

对于在线教育机构来说，无论融资规模有多大，都不能背离教育的初衷。要把精力放到教学研发上，守住服务的质量底线。

对于相关管理部门来说，面对在线教育领域的新现象、新问题，要及时研判，形成合力。严格落实教育部等六部门此前印发的《关于规范校外线上培训的实施意见》，加强多渠道日常监管，严格审查把好入口关，及时更新黑白名单，同时对违法违规机构曝光警示、形成震慑，让“一人扮演多重角色”的虚假宣传事件不再发生。

无论科技怎样进步、时代如何发展，教育的本质不会发生改变。在线教育行业不能偏离“教育”二字。在课程品质、教学能力、个性化教学上下功夫，用优质服务留住用户，如此，在线教育才能行稳致远。

《 人民日报 》（ 2021年01月25日 12 版）

(责编：李依环、熊旭)