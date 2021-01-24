新华社南京1月24日电（记者陈席元）寒假来临，校外培训进入高峰期。鉴于往年寒假后部分校外培训机构倒闭、停业，学员课时无法完成，家长交费得不到妥善退还等问题，教育部门提醒，家长应增强消费维权意识，查看培训机构资质，签订正规合同，控制交费时长，并做好自身和孩子的卫生防护。

江苏省泰州市海陵区政府教育督导室副主任王涵子介绍，面向中小学生从事语文、数学、英语等学科类培训的机构，须持有办学许可证和营业执照，而从事艺术、体育、科技、研学等非学科类培训的机构须持有营业执照。

王涵子表示，家长给孩子报班前，可登录监管平台查询机构是否具有办学资质，如果发现学科类培训机构存在“无证无照”等违规情况，应及时向教育部门反映查处，非学科类培训机构的问题应向市场监管部门或综合执法部门投诉举报。

江苏省扬州市教育局职业教育与社会教育处处长韩国志提醒，家长应与机构签订正规的培训合同协议，交费前仔细阅读合同条款，特别是违约、免责条款，不轻信机构人员尤其是销售人员的口头承诺，应要求将具体内容全部落实到合同中去，特别是收费金额、收退费方式、优惠赠送等方面。

“家长还要注意保存合同文本、交易凭据、沟通记录等相关证据。”韩国志表示，按规定，校外培训机构不得一次性收取时间跨度超过3个月的费用，少数培训机构采取“预收返还”“折扣累进”等方式收费，家长不要被所谓“实惠”迷惑，坚决不交3个月以上的费用，并主动要求将费用交到政府推出的资金监管平台上。

“寒假是孩子休息调整的时期，家长不应跟风给孩子报培训班，要根据孩子的个性特点和学习情况，选择适合孩子的培训内容，做到劳逸结合。”王涵子说。

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