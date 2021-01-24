原标题：重点区将增5万个中小学学位

1月22日，北京市教委主任刘宇辉在做客“市民对话一把手”栏目中提到，截至2020年底，全市学前教育常住人口入园率达到90%，普惠率达到87%。小学、初中就近入学比例均达到99%以上。到2025年，全市新建、改扩建和接收居住区教育配套中小学150所左右。此外，还将在城市副中心、三城一区、大兴国际机场临空经济区等重点功能区和人才聚集区，规划建设17所左右优质中小学学校，建成后可提供优质中小学学位5万个左右。

在义务教育方面，刘宇辉介绍，“十三五”时期，本市坚持扩充优质教育资源和持续优化入学规则“双管齐下”，使老百姓在家门口不仅“有学上”，更能“上好学”。小学、初中就近入学比例均达到99%以上，而且连续保持三年。

刘宇辉介绍，全市在线教学覆盖率、到达率实现双100%。本市还通过北京师范大学未来教育高精尖创新中心平台，开展了针对全市618所中学的所有初高三学生的在线答疑工作。“十四五”时期，本市还将继续线上线下融合、优质资源共享的模式，推进双师课堂、混合式课程、在线答疑和辅导等服务，推动教育均衡发展。

刘宇辉还表示，“十四五”时期，本市将通过多渠道增加学位供给，加快中小学学校建设，到2025年，全市新建、改扩建和接收居住区教育配套中小学150所左右。“除了学位数量增长，本市更加关注质量提升。”刘宇辉说，将在城市副中心、三城一区、大兴国际机场临空经济区等重点功能区和人才聚集区，规划建设17所左右优质中小学学校，建成后提供优质中小学学位5万个左右。继续加大城区优质基础教育资源向郊区辐射力度。完善学区化治理体系，实现区域内的学区内更加合理、科学。打造集团校的办学机制，加大场地设施资源和优质课程教学资源的统筹力度，帮扶薄弱学校和农村学校提高办学水平，支持高校和科研院所建设附中、附小。（记者 武文娟）

(责编：郝孟佳、曹淼)