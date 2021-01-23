原标题：建立中小学班主任长效任职机制

昨天下午，北京市政协十三届四次会议举行民进、妇联、教育、医药卫生界别联组会。市委常委、教育工委书记王宁与委员们交流互动。从加强美育、培养拔尖创新人才，到重视青少年心理健康教育、完善医学教育……会上，10位市政协委员围绕多方面话题，发表真知灼见。

来自教育界别的市政协委员毛颖梅长期从事特殊教育，她注意到，近年来特教学校入学学生在减少，经过早期干预，更多的残障学生进入普通学校学习，接受融合教育。“传统残疾儿童出现率下降或相对稳定，孤独症等发病率上升。”她说，基于此，未来，应进一步明确融合教育服务对象和责任主体，健全全学段特教岗位津贴等保障机制，并加强信息及制度等无障碍环境建设。

提高育人质量，关键在于师资。在基础教育阶段，班主任的作用尤为重要。来自教育界别的市政协委员金英华调研发现，北京市中小学班主任任职呈现“四多两少”，即45岁以下和工作20年以下者多，初中级职称者多，担任班主任年限15年以下者多，工作年限长且持续担任班主任年限长者少，高级及以上职称者少。“有丰富教学和管理经验的老教师不再当班主任，是资源的浪费。”她认为，应建立激活中小学班主任长效任职机制，在考核评价方面给予一定倾斜，适当增加津贴，并建立市区校三级班主任人才库，让优秀人才为年轻班主任提供培训。

“我每年参加政协委员分组讨论，很多意见建议都为我们推动工作带来很多益处。”听完委员们的发言，王宁说，“十四五”期间，北京教育将重点关注四方面问题，即落实党的育人方针，把握育人导向，坚持德智体美劳五育并举，结合首都发展加强人才建设，以及推进教育改革。他希望，今后市政协委员能继续关注北京教育发展，并提出更多宝贵意见。（任敏）

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