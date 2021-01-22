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网络在线课程五花八门 遇到伪劣的知识产品咋办？

本报记者 史志鹏
2021年01月22日09:04 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　伴随互联网技术的发展，课堂可以搬到线上，网络课堂开展得如火如荼。尤其短视频等新媒介的兴起拓展了知识边界，更突破了传统教育从业者的范围，似乎人人都能开课。其中有人是高手，有人则是充数的“南郭”。

　　教学水平不“在线”

　　“新闻=牛死（news），果汁=猪死（juice），牙齿=兔死（tooth），地球=饿死（earth）……”在短视频平台，类似的“搞笑学英语”片段有很多，有些甚至颇受欢迎，视频博主们还收获一批粉丝。但笑过之余，人们也不禁发出疑问：英语真能这样学吗？

　　如今，互联网已成为传播知识、获取知识的重要途径。网络使有价值的内容冲破教室围墙，迅速广泛地传播，也为非专业教育人士提供了分享知识和经验的舞台，但前提是分享者自身有真才实学，若仅凭浑水摸鱼、滥竽充数，难免让人大跌眼镜。

　　为了节省接送孩子的时间，家住北京市朝阳区的刘女士最近给儿子报了网课。“在课上可以和外教对话，希望他从一开始就能接触原汁原味的英语。”刘女士说。

　　然而，初衷并未实现。试听课上，感觉还不错，可到了正式上课，问题就出现了。“安排的外教不固定，导致孩子需要反复适应。”刘女士说，她最不能忍的是，外教的能力参差不齐，有的水平根本不“在线”。

　　和刘女士有同样感受的还有正在北京读大四的小郭。“我从小就有当老板的梦想，打算毕业后创业闯一闯。”小郭告诉记者，他偶然在一篇文章里看到有指导创业的课程，于是抱着学习的心态掏了钱。听了一段时间后，他才发现其中的内容多是粗制滥造，根本没有实际价值。“讲课的老师看起来既没有系统的理论知识，也缺乏在商场实战的经验。”

　　记者调查发现，外语学习、职业资格考试等在线课程五花八门，不少消费者反映课上频现明显错误、课程质量难以保障等问题。

　　知识产品很难标准化

　　海量的知识和零碎的时间，加上移动支付普及，让知识付费得到越来越多人的认可。防疫期间，线上学习需求高涨，“南郭先生们”有了可乘之机。据调查，74.7%的受访者购买知识类产品后遇到过与预期不符的情况。

　　业内人士指出，所谓的“老师”往往是利用了人们追求速成的心理需求，用“10天轻松搞定口语”“30天快速拿下证书”等博人眼球的话语引发关注。实际上，课程设置并不科学合理，教学方法也很奇葩。与其说注重效果，不如说看重收益。

　　部分老师的教学资质和履历掺水严重。他们通常把简历包装得光鲜亮丽，打造名师“人设”，比如，从某国际名校毕业，曾在某顶尖大学任教，在某学科领域深耕多年、颇有建树等。有的还在教师合格证与资格证上做手脚。

　　客观来看，与实物商品不同，像课程内容类的知识产品很难标准化。对零基础的消费者而言，课程质量和教学水平很难评判，这也为网络课堂的监管增加了难度。

　　专家们表示，知识在线上普及，人们希望看到更多有价值的“干货”，而不是打着教学旗号骗人牟利。

　　在线课堂除了学知识之外，更重要的是培养良好的学习习惯。“如果一开始路子走歪了，后面想改就难了。”北京师范大学副教授于艳新说。

　　消费者须提高分辨力

　　“数字经济呈现出来的一个特点就是虚拟场景交易。”中国人民大学法学院教授刘俊海认为，在此场景下，有些机构以次充好、偷工减料，导致线上课程不符合预期，这就需要平台介入监管，提升透明度。

　　在老师教学资质上，2019年7月，教育部等六部门已发布《关于规范校外线上培训的实施意见》，明确要求从事学科知识培训的人员应具有相应教师资格，应在平台和课程界面的显著位置公示培训人员姓名、照片和教师资格证等信息，包括外籍培训人员的学习、工作和教学经历。

　　业内人士表示，为知识付费也属于消费行为，受消费者权益保护法、广告法、反不正当竞争法等法律保护。如果人们在上课过程中发现被欺骗，发现课程内容与宣传内容不符，机构有可能涉嫌虚假宣传，消费者应及时保留证据，依法维权。

　　面对鱼目混珠的网络课程，激浊扬清才能避免劣币驱逐良币。四川省社会主义学院教研室主任颜旭建议出台红榜制度，定期对符合规范、有良好资质和能力的线上机构进行公示。

　　“一旦有教师无证上课等违法违规行为，还应严肃查处并将其列入黑名单。”中国法学会消法研究会副秘书长陈音江说。

　　对于新媒介上的视频博主，专家们认为，一方面政府部门和平台应强化日常监管，增加举报途径，如发现违法违规及时查封；另一方面，消费者更须擦亮双眼，提高分辨能力，避免上当受骗。

(责编：郝孟佳、何淼)

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