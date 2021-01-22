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面对患脊椎炎的同学，他坚持当了六年多“拐杖”

2021年01月22日09:01 | 来源：中国青年报
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原标题：面对患脊椎炎的同学，他坚持当了六年多“拐杖”

暖心

面对患脊椎炎的同学，他坚持当了六年多“拐杖”，也从最初的助人到不断感知同行的力量——

“拐杖兄弟”

6年多的求学路上，一对没有任何血缘关系的同学，却被称为“拐杖兄弟”。

“拐杖”的一头，是张俊杰，他从小身患脊椎炎，身高1.4米左右，因腿无法下蹲，走路得依靠他人的支撑；撑着他从高中走到大学的，是同班同学张越寒，身高1.74米，爬楼梯、搬书、走路……张越寒总是主动伸出他的胳膊，成为张俊杰求学路上的“拐杖”。

2020年12月15日，在武昌工学院图书馆报告厅，这对“拐杖兄弟”登上讲台，他们讲述的温情故事，让全校师生为之动容。

“我是一个平凡的人，虽然做不到像太阳光芒万丈，在今后的生活中，有一分热，发一分光，温暖自己，照亮身边的人。我也愿意继续当好俊杰的拐杖，和他一起读完本科。”张越寒说。

“拐杖兄弟”的缘分要从7年前说起。

张俊杰出生在湖北省应城市城郊一个普通家庭。5岁时，父母发现他和同龄人不太一样，骨头比别人僵硬一些，并且腿无法下蹲，胳膊无法抬过头顶。父母带着他跑遍了武汉市各大医院的专家门诊。

所有的医生看过后都表示，如果要治就只能全身动手术，而且手术的风险非常大。父母权衡再三，决定采用药物治疗和锻炼治疗相结合的保守疗法，中药、西药、打针、锻炼，年幼的张俊杰一天没停过。

身体上的缺陷，让张俊杰性格变得有些内向，并且越来越自卑。他不愿意与陌生的环境和人产生更多交集，也没有人和他做朋友。

日子过得单调而枯燥，孤独似乎是张俊杰从小到大不变的旋律。然而，一场乒乓球改变了他生活的轨迹。

2014年9月，张俊杰考入应城一中。第一节体育课上打乒乓球，碰巧遇到了同班同学张越寒。两个人都是乒乓球爱好者，从此聊得越来越多。

高中时城里的孩子走读，张越寒家住城南，张俊杰家住城北，学校位于两家之间。一次放学后，张越寒发现张俊杰走路一瘸一拐，一了解才知道原来前几天下雨路滑，路灯又暗，他摔了一跤，强忍着腿疼走了很久才回到家。

看着张俊杰被疼痛折磨的脸，张越寒心头一颤，涌起一股强烈的想法，“我要帮帮他。”

善良源自家风传承耳濡目染。

张越寒的父亲是位从事农村工作的乡镇公务员，是个热心肠，邻居家的水管、电路坏了，他都会主动帮忙修理。张越寒的母亲是位小学老师，小时候，经常牵着张越寒的手家访，等访完学生，回到家已是一路星光。她常常说：“自己是老师，是班主任。自己的孩子重要，班上十几个孩子更重要。”

父母的言传身教深深影响了张越寒。“他们都是最普通的人，却教给我最基本的做人做事的品德。待人以诚，力所能及地帮助别人。”

张越寒的心中冒出一个想法：每天早起20分钟，骑自行车接张俊杰上下学。

一开始，张俊杰坚决不肯，因为穿城接送奔波太辛苦，高中学习时间本身就紧张，这会更加影响同学的休息和学习。可拗不过张越寒的坚持，张俊杰最终同意了。

从此，张越寒的自行车上多了一个人。这一带就是3年，风雨无阻，一路上也撒下了无数欢声笑语。

一缕温暖的阳光开始播撒进张俊杰的内心深处。每次，有人在背后议论张俊杰时，张越寒都会主动站出来帮他说话。在张越寒的影响下，张俊杰变得逐渐开朗起来，开始尝试社交，主动去认识更多的同学和朋友。

张俊杰喜欢打乒乓球，但不能剧烈运动。放假了，张越寒都会骑着自行车来到张俊杰家楼下，带他去打乒乓球。为了让他合理休息，每次打球，张越寒都会特意打得很慢。

多年来，“拐杖兄弟”早已习惯了彼此的步伐。张俊杰说，因为自己总是会拉着张越寒的胳膊，因此隔几天就会让他有酸痛感甚至淤青。“他经常需要在自己的手臂上擦一点药，我觉得挺不好意思，但他却总是说都是小事，不值一提。”

日复一日的陪伴，张越寒从来不觉得无聊，也从来没有跟张俊杰红过脸。这让张俊杰觉得很感动，很温暖。“有这样一个兄弟，这样一位‘家人’真好。”

两个人的相互扶持，也让“拐杖兄弟”不断感知同行的力量。

高中的学习生活枯燥单调，学习压力也非常大。有一段时间，连续几次月考，张越寒成绩都不太理想，几乎想放弃学业。彼时张俊杰也很苦恼，家里刚刚添了一个弟弟，他觉得自己在家里成了隐形人。

“每个人来到这世界上，都是上天最好的安排。一定还有我们现在不知道的遇见在等着我们，每个人都要尽自己最大的努力生活。”就这样，两个人互相安慰、互相鼓励，走过了紧张的高中时光。

高考结束后填报志愿，张俊杰因为身体原因，特别害怕独自去面对陌生环境。张越寒找上张俊杰，准备和他一起去同一个学校，让他不要放弃，学有所成才能回报家人和社会。在张越寒的坚定支持下，张俊杰决定和张越寒一同报考武昌工学院，选择了同样的专业。

2017年9月，两人一同跨入大学校门，分在同一个专业。学校考虑张俊杰的身体原因，专门将他们的宿舍安排在二楼。

“越寒每次课后把我送回宿舍，就赶去食堂排队帮我买饭。我不爱吃辣，每次打菜时，他都会提醒师傅少放辣椒。晾衣服时，我够不着。他就帮我把衣服晾好，有时还会帮我一起晒被褥。”张俊杰说。

生活上，张越寒是张俊杰的“拐杖”；学习上，张俊杰是张越寒的“帮手”。张俊杰的专业学习成绩排名前列，拿过奖学金。张越寒有不懂的题目，张俊杰都会耐心讲解，从不厌烦。

为避免迟到，两个人都会提前半个小时到教室预习。在班长王磊记忆中，整个大学期间，张越寒与张俊杰两人没有一次迟到早退。“无论烈日，还是阴雨、大雪，上课路上都能看到张越寒陪伴在杰哥身边，搀扶着一瘸一拐的杰哥走向课堂。”

由于疫情原因，张俊杰缺少锻炼，腿的情况也大不如从前。

暑假结束后，想到就业形势的严峻，张越寒准备参加专升本考试。当他把想法告诉张俊杰时，原本学习成绩更好的他却犹豫了。父母都在外打工，家境并不宽裕，供养他读完3年大学很不容易，张俊杰想尽快工作，减轻家庭经济负担。

“难道你忘了你的梦想？你忘了攻克难题时敲出一个个代码后带给你的快乐？有了梦想，然后实现它，不正是人生的意义所在？你来上学，大不了我就一直做你的拐杖。”在张越寒的劝说下，张俊杰终于打消了顾虑，决定“再战”专升本。

两个人拿出高考的劲头，相互加油，相互鼓劲，每天在网上打卡坚持学习。

“专升本”考试当天，前往考场的路上，张俊杰腿疼难耐，几乎无法继续行走。张越寒二话不说，背起张俊杰把他送到了考场，然后才回自己的考场。

2020年9月，张俊杰与张越寒同时通过专升本考试，进入该校本科计算机科学与技术专业，分到同一个班。而张越寒也兑现了自己的诺言，继续扶张俊杰上学。

“拐杖兄弟”相互扶持成长的故事不断激起爱的涟漪。

周昌逸是张俊杰的同班同学兼室友，考上大学后，他一度不爱学习。“看着‘拐杖兄弟’那么难，都能做到不迟到早退，我感受到平凡力量的支撑，要努力学习。”他积极准备“专升本”考试，最终成功考上。

周昌逸、陈瀚翔、王磊等同学加入到帮扶张俊杰的行动中，在他有需要时扶一把。有时候张越寒不在，寝室里其他同学也会扶着他去上课，带他出去透气。

李飞老师是这个班的辅导员，在他的印象中，整个班级要比其他班级更有凝聚力，“他们俩的故事对其他同学有一种无形的引领，学习上进的氛围更强。班上27名同学，有2/3的人获得过奖助学金，有4名同学参军入伍。”

不久前，这段故事被当地媒体报道后，一位军医主动联系学校，承诺要为张俊杰提供免费手术治疗。《楚天都市报》等多家公益组织共同举办的天天正能量评选，专门为这对“拐杖兄弟”颁发全国正能量奖和5000元奖金。

张越寒的好，张俊杰一直记在心里。在分享中，他说正是由于张越寒的悉心照顾与陪伴，才让他克服了自卑，敢于相信自己。“相信这个世界始终充满温暖与希望，始终心怀感恩。”

“身体缺陷难以改变，但我们可以学着接纳自己，用自信代替自卑，用知识改变命运。”张俊杰计划，本科毕业后找一份工作，留在武汉，靠双手养活自己。

雷蕾 胡林 中青报·中青网记者 雷宇

(责编：郝孟佳、何淼)

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