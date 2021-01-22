原标题：谁来教父母成为合格父母？家庭教育法草案来了

“一想到为人父母居然不用经过考试，就觉得真是太可怕了。”这句略带调侃的话，恰恰道出了当今家庭教育的问题所在。谁来教父母成为合格父母？

家庭教育需要立法来设定底线、厘清关系。20日提请全国人大常委会会议审议的家庭教育法草案明确未成年人的父母或者其他监护人是家庭教育的第一责任人，并规定了政府、村（居）民委员会、学校、其他有关社会公共机构等不同主体在促进家庭教育方面的责任和义务。

草案明确，父母或者其他监护人有对未成年人实施家庭教育的权利和义务。未成年人的父母分居或者离异的，任何一方不得拒绝或者怠于履行实施家庭教育的责任，但被人民法院裁判作出人身安全保护令的或者被中止探望的除外。未成年人的父母或者其他监护人应当树立正确的家庭教育理念，自觉学习家庭教育知识，特别是在孕期和未成年人进入婴幼儿照护服务机构、幼儿园、中小学校等重要节点进行有针对性的学习，掌握科学的家庭教育方法，提高家庭教育的能力。

草案提出，国务院应当组织有关部门制定、修订并及时颁布全国家庭教育指导大纲。省级人民政府应当结合当地实际，组织有关部门编写不同年龄段的家庭教育指导读本，制定相应的家庭教育指导服务工作规范和评估规范。县级以上人民政府应当结合当地实际，通过多种途径和方式设立或者推动设立家庭教育指导服务中心。中小学校、幼儿园应当建立家长学校，针对不同年龄段未成年学生的特点，定期组织家庭教育指导和家庭教育实践活动。

对于婴幼儿照护服务机构、早期教育服务机构、婚姻登记机构、医疗卫生机构等，草案也提出了在不同情况下提供相关家庭教育指导服务的要求。

(责编：郝孟佳、何淼)