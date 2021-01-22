原标题：热点快评｜“非必要不留校”应给学生更多自主权

“非必要不返乡”“非必要不留校”“有必要可留校”“非必要不出校”……随着疫情防控形势变化，各地高校发出了令人眼花缭乱的“花式放假令”。

到底回不回家过年，因此成了不少大学生的闹心事。部分大学生，因为学校要求“非必要不留校”，而老家政府提倡“非必要不返乡”，从而陷入“想回不能回”“想留留不下”“学校和家都不要了”的尴尬处境。还有部分大学生，返乡不仅将面临较高的交通防疫风险，还要接受14的返乡隔离观察，因父母在外地打工不返乡，从而只能独自“留守在家”，一个人过年。

1月18日，在石家庄站西广场，范越甲帮助一名返石大学生把行李装进后备箱。新华社记者 朱旭东 摄

不可否认，疫情的特殊情况之下，把学生留在校园里继续统一管理，存在较高的防疫风险、治安风险、舆情风险，要求学生尽量离校，确实更有利于学校管理，这个政策是合理的。但“非必要不留校”政策更应该是鼓励、劝导、而非强制。值得警惕的是，部分高校不顾学生的客观需求，“一刀切”地一味要求学生一律离校、留校学生一律不许外出，则容易演变为学校“不负责”“踢皮球”的“懒政”行为。

1月18日，范越甲在石家庄站引导一名返石大学生出站乘车。新华社记者 朱旭东 摄

事实上，“非必要不留校”不应一刀切，因为学生们面临着很多实际情况，学校应当充分调研摸底、细化分类，对于不同学生人群有不同的指导意见，应该用高水平管理服务措施，在充分告知学生风险和后果、学生服从留校纪律前提下，让有实际困难的学生能自主选择。

不管学生选择留校或离校，各地政府层面应协助高校做好响应工作，如出台明确的安置规则和流程，让有条件的学生能有办法回家过年，让留校的学生得到学校合理安排和照顾，地方和社会力量对学校、学生给予支持和援助。对于寒假安排，相关学校管理者应更多些换位思考、共情意识，才能更体现防疫、服务两不误的校园治理能力。（记者谢樱、苏晓洲）

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