本报记者 赵晓霞

“你的中文学习秘诀是什么？”

“听歌学中文”“抄写中文歌词”“学方言”“背中国古诗词”“看电视剧”……海外中文学习者的答案可谓五花八门。虽然选择的学习途径不同，但他们对中文的热爱是一样的。

听歌学中文

来自土耳其的留学生天水和中文的故事始于音乐。在她读高中时，常用音乐缓解学习压力，偶然间听到了中文歌曲《同桌的你》。“当时我并不知道歌词是哪种语言，但是旋律很打动我。”这是她和中文的第一次接触。

为了理解中文歌词的意思，天水通常先看英文歌词，再将其译成土耳其语。她一边听，一边跟着唱，慢慢地走进了中文世界。

天水的中文学习故事并非个例。日前，由中外语言交流合作中心主办的“唱歌学中文”短视频挑战赛落幕，比赛期间，来自全球各地的中文学习者和中文歌曲爱好者展示了唱歌学中文的成果。数据显示，“唱歌学中文”话题播放量超过了1700万。

大学生比赛组中，来自俄罗斯喀山联邦大学二年级的学生孙佳图丽娜·法丽达带来的《菊花台》让人眼前一亮。在她看来，学习中文不仅要学习语法和词汇，还要了解其背后的文化。“通过中文歌曲，我们能更好地了解到中文的音律美和其中的意境。”

通过学唱中文歌曲学中文，是不少国际中文教育从业者认可的有效学习方法。

2020年，受新冠肺炎疫情影响，奥地利维亚纳大学孔子学院将语言知识和文化趣味结合起来，推出线上栏目《唱中文》，旨在通过推介中文歌曲，梳理相关中文知识点及相关词汇，为学习者补充多样化、有趣味的中文学习材料。

维也纳大学孔子学院相关负责人表示，音乐具有很强的沟通能力，以“语言教学或者学习”的角度进行素材推选，可以为学习者打开一个新的世界，提升学习者的学习兴趣。

读诗学中文

“《出塞》，唐，王昌龄，秦时明月汉时关，万里长征人未还……”7岁的毛毛开始了每天的唐诗打卡。

“因为新冠肺炎疫情，中文学校去不了了。虽然待在家里，中文环境比之前更浓了，但提升孩子的中文学习兴趣却更难了。”家住美国洛杉矶的李女士回想起因为孩子抵触中文而发愁的那些日子，“当时真的很沮丧，也有点束手无策”。后来，国内的亲戚朋友给她提建议——也许可以从诵读中国古诗词入手。抱着试试看的心态，李女士和孩子制订了唐诗打卡计划，让她没想到的是，效果出人意料地好。

“刚开始时，我会一边带着他读，一边播放诗歌的讲解视频。渐渐地，他被诗歌的意境所吸引，就自己跟着视频读，现在已经能背诵近40首唐诗，最重要的是有了学习中文的动力。”李女士说。

通过学习中文诗词提升中文水平，也是来华留学生唐曦兰的学习窍门。在读大二时，接触中国现当代文学后，从小就对诗歌很感兴趣的她不仅进入了中文诗词世界，而且喜欢上了中文诗歌创作。在唐曦兰看来，诗歌的节奏感强，很容易背诵，还可以了解其中蕴含的中国文化。

广西师范大学越南留学生段芳花的心得是“每每读懂一首诗，我对汉语的敏感度就会提升一些，想象力也会更丰富一些”。

她还记得2017年的一次中文课上，老师讲杜甫的《茅屋为秋风所破歌》，读得很慢却很动人。“一下子把我带进了瑰丽神奇的唐诗世界。从此，我与唐诗结下了美丽的缘分。”段芳花说，“唐诗是中国文化的瑰丽遗产，是中国带给世界的宝贵艺术财富。诗人把个人情怀与家国情怀寄托在诗句中，词语的精雕细琢让我陶醉，情感的深沉厚重更是深深打动了我的心灵。”

看剧学中文

来自尼日利亚的南开大学博士生韩懋宇有一件很自豪的事——看完了12部《乡村爱情》系列电视剧。“我没去过东北，但听我说中文，应该能听出来有东北口音。”韩懋宇坦言，学东北话是“希望自己和别人不一样”。

他记得第一次接触东北话是看到《欢乐喜剧人》这个综艺节目时，节目中的不少选手是东北人，用东北话讲的搞笑段子让韩懋宇觉得有趣。后来，他看的东北喜剧作品越来越多，在不知不觉中就爱上了东北话。对韩懋宇来说，学习方言既是爱好，也是了解中国文化、了解中国的一个有效途径。

对塞尔维亚姑娘叶莲娜来说，中文影视剧不仅是她的学习教材，还改变了她的生活。2006年，机缘巧合，她看了中国电视剧《风云雄霸天下》，被剧中的故事情节所吸引，便下定决心要学会中文。“雄”成了她最先认识的汉字，“雄霸天下”成了她最先会写的4个汉字。

即使时隔多年，叶莲娜依然记得电视剧中的具体情节。正是通过这部电视剧，她爱上了中国文化，也为日后到中国留学埋下了种子。

相关专家表示，通过观看中文影视作品学中文可以使海外中文学习者从中了解到中华文化，了解中国人民的生活，从而更好地调动他们的学习兴趣。对教师来说，在教学中引进中文影视作品，可以活跃课堂氛围，让课堂变得生动有趣。但需要强调的是，影视作品的选择要匹配学习者的中文水平，难易要适中。

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(责编：郝孟佳、何淼)