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推出博物馆夜游、昆虫工作坊等，国家动物博物馆开展丰富活动

这所“科普学校”真奇妙

本报记者  王  珏
2021年01月22日08:26 | 来源：人民网－人民日报
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　　在夜色中，孩子们在大熊猫、老虎、海豚标本旁边支起帐篷，科普专家打着手电筒给孩子们进行讲解……国家动物博物馆的“博物馆奇妙夜”活动，自2009年推出以来，就受到了观众的欢迎，成了博物馆教育的一大品牌。

　　国家动物博物馆隶属于中国科学院动物研究所，位于中科院奥运园区，是集科研、标本收藏与科普为一体的国家级学术机构。来到国家动物博物馆，远远看去，其外观好似一个DNA双螺旋结构。

　　走进博物馆，每个展厅都令人目不暇接。濒危动物展厅以哺乳动物为主，展示了白鱀豚、长臂猿等物种，以及其他多种濒危哺乳动物。

　　在濒危动物展厅的一个独立展柜内，陈列着黑白两色的两件动物标本。黑色的是长江江豚，白色的则是几乎灭绝或者功能性灭绝的“长江女神”白鱀豚。

　　鸟类展厅里，展出了500余种鸟类标本，涵盖了我国1/3的鸟类物种。

　　动物多样性与进化展厅着重介绍了各类群动物的主要特征，以及它们在自然界的演化历程。

　　无脊椎动物展厅陈列了琳琅满目的贝壳、珊瑚，以及各式各样的蜘蛛等。

　　国家动物博物馆副馆长张劲硕介绍，国家动物博物馆建筑面积7500平方米，布展面积达5500平方米，设有9个常设展厅、1个流动展厅和1个4D动感电影院。目前博物馆展厅内共展示各类动物标本6500余件，分为科学知识展示、动物标本展示和生态景窗展示，通过声音、展示灯光、紫外光、多媒体、动物标本实物、图片文字、生态环境重现等手段，把学习动物知识、保护野生动物的理念贯穿在整个展示过程中。

　　丰富的科普活动是国家动物博物馆的一大特色。除了“博物馆奇妙夜”活动，科普讲堂、昆虫工作坊等活动也举办了百余期，受众超过万余人。

　　国家动物博物馆的老师们还带领动物爱好者、自然爱好者，走进天坛公园、奥森公园、麋鹿苑、野鸭湖自然保护区等地，开展观鸟活动。此外，中科院动物所拥有多个野外研究基地，国家动物博物馆借助这一优势，组织公众特别是青少年，前往这些地区开展野外科学考察体验活动。

　　“在国家动物博物馆，我们不仅可以学到与动物有关的科学知识，更能感受到动物带给我们的自然之美，以及与动物相关的人类文化。”张劲硕说，这里更是一所科普学校，让我们不断去思考、去探究、去热爱我们所生活的世界。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月22日 12 版）
(责编：郝孟佳、何淼)

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