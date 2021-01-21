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李大潜院士：回归数学教育本质，提升数学魅力

2021年01月21日16:14 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京1月21日电 “数学教育本质是一种素质教育，它不仅在学生的日常学习中，同样在一个人的成长中，都发挥着非常重要的作用。” “杰出教学奖”获得者中国科学院院士、复旦大学数学科学学院教授李大潜，在接受人民网记者采访时表示，在数学教育中应当加强对数学建模的认识和训练，弘扬数学文化，跳出“应试教育”的桎梏。

数学教育本质上是一种素质教育

李大潜提到，在数学教育与学习中，以传授与学习数学知识为载体，通过数学学习和训练，就可以逐步培养数学素养，这是其它课程的学习和其它方面的实践所无法替代的。

“数学教育本质是一种素质教育，而不仅仅是知识教育。数学学习的根本作用，是使学生具备一些特有的素质和能力，如自觉的数量观念，严密的逻辑思维等。”李大潜说，“如果认为数学的学习只是对数学知识的获取，而忽视数学的思想方法，那么即使熟记了再多的定理和公式，也难以发挥作用。”

明确定位，培养核心素养

“中小学阶段的数学学习应该定位于‘为学生今后的成长与发展奠定一个坚实的基础’，从这一定位出发，要帮助学生打好数学的基础，掌握基本的知识，训练基本的能力，并以此为契机，培养一些核心的素养。”李大潜表示，在实际的教学中，要牢牢把握这一定位。数学教学绝不是教得愈多愈好、愈难愈好，而是要把看起来困难的内容讲得深入浅出，使学生越学越有兴趣，越学越想学，使数学变成一门可亲可近、学生喜闻乐见的课程。

提高对数学建模的认识，加强相关训练

“数学建模是联系数学与应用的必经之途，是将抽象的数学概念与客观世界联系起来的不二桥梁。”李大潜说，“要努力提高师生对数学建模的重要性的认识，加强对学生在数学建模方面的训练和教育。只有使学生知道数学的来龙去脉，才能真正学好数学。”

他提到，根据教育部最近颁发的高中课程标准，数学建模的实践活动已正式列入新编高中数学教材，这将会对学生的数学学习、创新精神的培养起到重要的推动作用。

弘扬数学文化，跳出“应试教育”的桎梏

李大潜指出，回归数学本质教育、使数学变成一门喜闻乐见的课程，需要学生自觉地接受数学文化的熏陶。要在数学的教学中，充分展示数学文化的内涵，揭示数学在人类认识世界和改造世界的历史进程中的重要作用，帮助学生在接受数学的思想方法和精神实质的过程中，更好地感受数学独特的美感与魅力。这些都可以帮助学生跳出单纯的数学天地，跳出“应试教育”的桎梏，认识到数学在人类文明发展过程中的关键作用。

李大潜说：“在日常学习过程中，家长要理性地对待涉及教育的目标及方式等种种问题，给素质教育的开展创造一个更优良的环境。学校和教师要坚持素质教育的方向，认真总结素质教育的有效方式与途径，努力使素质教育取得切实的效果。”（熊旭 实习生张玉）

(责编：郝孟佳、申亚欣)

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