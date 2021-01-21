人民网北京1月21日电 近日，国家重点研发计划《全民健身信息平台关键技术的研究》项目启动会暨实施方案论证会在首都体育学院举行。来自国家体育总局装备中心、中国航天员科研训练中心、北京航空航天大学、北京理工大学、中国兵器工业集团北斗研究院和209所等专家参加了项目实施方案的论证。

《全民健身信息平台关键技术的研究》项目启动会暨实施方案论证会现场 校方供图

项目负责人、首都体育学院党委书记何明从研究背景与目标、研究内容与课题设置、研究方案与技术路线、团队组成与项目管理四个方面对项目总体情况和实施计划进行了汇报，阐述了项目的研究意义、研究目标和关键科学问题，明确了项目整体方案与技术路线，强调该项目将解决我国全民健身信息化服务平台的关键技术及产品缺失问题，为搭建全民健身信息服务平台提供技术、软件和硬件支撑，提升全民自主性科学健身服务保障能力。

北京体育局副局长杨海滨在致辞中指出，本项目研究为我国全民健身信息化发展提供科技支撑，对推动健康中国和体育强国建设具有重大意义。

项目5位课题负责人分别从研究背景、课题目标、拟解决的关键科学问题、研究内容与方案、研究进度计划、预期成果进度计划等方面进行了详细的汇报。

专家组对项目及各课题的技术实施方案、新技术突破、应用示范等部分进行了充分的论证，对项目和课题实施方案给予了充分肯定，一致认为项目及各课题实施方案较合理，进度计划安排可行。同时，专家组结合国家重点研发计划项目的管理要求和对项目实施中可预见或不可预见的问题、项目成果产出和应用示范等提出了宝贵意见和建设性建议。

《全民健身信息平台关键技术的研究》项目围绕“如何提升自主性科学健身服务保障能力”的核心科学问题，针对全民健身运动风险识别难、个体化科学健身指导难、健身信息连续动态采集难、健身大数据融合和安全共享难、全民健身绩效评价难等关键技术问题，研发以健身数据采集和融合共享技术为核心的软硬件相结合的系统和智能产品，建立相关规范及标准，解决我国全民健身信息化服务平台的关键技术及产品缺失问题，对于进一步推动体育科技创新及我国体育事业和大众健康发展具有重大意义。

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