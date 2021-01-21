原标题：四川广元一山区小学校长董朝刚：只为山里娃走出大山

董朝刚给学生们讲故事。 谢佳蕾 摄

十余年，他一步步从乡村小学走到了环境优越的城市学校执教。一夕之间，他却毅然放下一切，决定返乡投入到农村教育事业中。两年，他让一个仅剩12名学生的边远山区小学，到2020年秋季达到78人，学校教学环境和教育质量大大提升，走出了一条农村教育新路径。他就是四川省广元市利州区金洞乡清河小学校长——董朝刚。

学校教学环境改善，成为学生们乐园。 谢佳蕾 摄

“我愿意回到农村去”

时间回到2018年年初，寒风凛冽，位于利州区最西边的金洞乡清河小学里，8名老师和12名穿着单薄的学生正缩手缩脚的围着空旷的操场跑步热身。

而同一时间，距清河小学80公里外的广元万达中学，董朝刚在装有空调的教室里，给初三毕业班学生讲授考试要点。当时，董朝刚做梦也没想到他会与清河小学结缘。

“清河村小学现在只有12名学生了，你愿意回去当校长吗？”2018年底，当组织找到董朝刚谈话时，他感到有些诧异。

“10年前，我在清河小学任教时，学校刚修好，那时基础设施非常好，学生也有100多人。”董朝刚惊愕之余，怀着对农村教育事业的热情而做出决定：“我愿意回到农村去，让娃们走出大山”。

回乡执教成为了董朝刚最迫切的愿望，家人的一次次反对、亲友的一声声劝阻、同事的一句句挽留……都没能改变他的决定。

“到外地读书的山里娃们回来了”

黑漆漆的墙皮、光秃秃的操场、空落落的教室、无精打采的学生们、堆在角落积起厚厚一层灰的新设备……2019年1月，当第一次踏进清河小学的大门时，董朝刚的心里就凉了半截。

“开弓没有回头箭”。董朝刚立即走村入户，对有孩子上学的家庭进行摸排，了解家庭情况，宣讲清河小学的现状，规划起就近读书的优势，制定了一套农村招生方案和农村服务教育策略。

装修学生宿舍、美化校园环境、实行营养餐……董朝刚的努力，不仅让学校有了变化，更让老师们的心态起了变化。“以前别人问起学校有多少学生的时候，我们都不好意思说，董校长来了之后做的这些，让我们学校有名气了，不少到外地读书的学生回到了清河小学，我们都非常自豪，也十分有干劲。”老师穆小燕说。

“我们没啥文化，这一辈子就在种地，儿子媳妇都在外面打工，孙子学习这些我们管不了，也没办法管。现在孙子住校后，学习也有人管了，我们一家人都很放心，很感谢学校和老师！”70岁的谢永连说。

学校里80%都是留守儿童，父母大多外出务工，由爷爷奶奶在家照顾。董朝刚专门为这部分学生安排了晚辅导和活动课，让老师利用课间及晚自习，根据实际情况，免费对学生进行分层辅导及个别指导，学生们的成绩有了大幅提升。

“带领山里娃走出大山看世界”

在学校渐渐步入正轨时，董朝刚又面临新的问题。

一次在课堂上提问中国首都在哪？很多学生回答不知道，甚至有学生回答是“广元”。这一刻，董朝刚深深地认识到了城乡教育的差距：“城里娃电脑、手机接收各种资讯，甚至出国旅游增长见识，早早的就知道了人生方向，但是我们的学生大都是留守儿童，都是爷爷奶奶在带，连去过镇上的都很少，眼界小，对未来也非常迷茫，他们不知道读书到底有什么用，必须要让孩子们走出去，看看外面广阔的世界。”

“要带领这里山里娃走出大山看看外面的世界！”2019年5月，董朝刚带领孩子们走进广元城区一家汉堡店开设实践课，这是孩子们第一次“走出大山”，接触到动画片里的“汉堡包”。忐忑不安和无从下手让他们十分拘谨，有的拿着原材料就啃，有的把番茄酱、奶油挤的到处都是。在工作人员的悉心指导下，孩子们才慢慢地打开心结，快乐地做起了汉堡。

随后，清河小学又陆续组织学生参加市区学校的篮球联谊比赛、到接对学校体验乐高课攀登课、组织学生们去滑雪、参加广元市首届少儿诗词大赛……丰富社会实践活动，让孩子们逐渐有了自信。

“外面的世界真的好安逸哦，我一定要好好读书，长大后走出大山，也把爷爷婆婆带出去看看。”以前生性腼腆的五年级学生张正军谈起未来，笑容里洋溢着自信乐观。(作者 谢佳蕾 苗志勇)

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