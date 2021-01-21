原标题：低龄未成年人犯罪 依法追究不能姑息轻纵

1月20日，最高法举行新闻发布会，发布《最高人民法院关于加强新时代未成年人审判工作的意见》。

最高人民法院审判委员会委员、研究室主任姜启波在发布会上表示，针对近年来杀害、性侵、虐待未成年人，校园欺凌以及利用网络实施的严重侵害未成年人合法权益的犯罪行为，人民法院坚决依法打击，对挑战法律和社会伦理底线、性质恶劣的重大犯罪，该判处重刑乃至死刑的坚决依法判处，绝不姑息。

重新界定少年法庭的受案范围

北京青年报记者从发布会上获悉，当天发布的《意见》分7个部分，共30条。

《意见》重新界定少年法庭的受案范围。姜启波说，《意见》对涉及未成年人案件的受案范围作出统一、明确的规定，将与未成年人权益保护和犯罪预防关系密切的涉及未成年人的刑事、民事及行政诉讼案件纳入少年法庭受案范围，以保证案件数量和审判工作的平衡，更有针对性的保护未成年人合法权益。

《意见》还规定，坚持未成年人审判的专业化发展方向，加强组织领导和业务指导，加强审判专业化、队伍职业化建设。

最高人民法院设立未成年人审判领导工作机制，加大对全国法院未成年人审判工作的组织领导、统筹协调、调查研究、业务指导。高级人民法院相应设立未成年人审判领导工作机制，中级人民法院和有条件的基层人民法院可以根据情况和需要，设立未成年人审判领导工作机制。地方各级人民法院要结合内设机构改革，充实未成年人审判工作力量，加强未成年人审判组织建设。

姜启波说，从审判实践来看，未成年人案件多数在基层法院，因此，《意见》提出，探索通过对部分城区人民法庭改造或加挂牌子的方式设立少年法庭，审理涉及未成年人的刑事、民事、行政案件，确保未成年人依法得到特殊、优先保护。

《意见》指出，各级法院应当根据未成年人审判的工作特点和需要，为少年法庭配备专门的员额法官和司法辅助人员。姜启波说，“要选用政治素质高、业务能力强、熟悉未成年人身心特点的法官负责审理涉及未成年人案件，采取措施保持未成年人审判队伍的稳定性。”目前的司法统计指标中，部分涉及未成年人案件的数据，没有从成人案件的数据中分离出来，进行专门统计。

《意见》明确提出，“对涉及未成年人的案件实行专门统计。建立符合未成年人审判工作特点的司法统计指标体系，掌握分析涉及未成年人案件规律，有针对性地制定和完善少年司法政策。”

明确低龄未成年人犯罪标准

在现场，有记者提问，《刑法修正案（十一）》部分降低了刑事责任年龄。下一步法院将如何执行好《刑法》相关规定？对此，最高人民法院研究室副主任周加海予以回应。

“一段时期以来，未满十四周岁的低龄未成年人实施的杀人、伤害、强奸等恶性犯罪时有发生，引发全社会的高度关切。大连13岁男孩杀害10岁女孩案，更是将舆论关注推向顶峰。”他说，为回应社会关切，经综合考虑现阶段我国未成年人身心发育情况、违法犯罪情况等因素，经反复研究、审慎论证，立法机关在《刑法》中增加规定“已满十二周岁不满十四周岁的人，犯故意杀人、故意伤害罪，致人死亡或者以特别残忍的手段致人重伤造成严重残疾，情节恶劣，经最高人民检察院核准追诉的，应当负刑事责任。”

周加海介绍，下一步，人民法院将采取有效措施，从办好案件和做好延伸两个方面，准确执行好修改后《刑法》以及《未成年人保护法》《预防未成年人犯罪法》的相关规定。

一方面，要加强调查研究，强化对下指导。要严格、准确、全面地把握追究已满十二周岁不满十四周岁的未成年人刑事责任的适用条件和程序，该追究的依法追究，不能姑息轻纵；同时，也要切实贯彻好限缩、审慎的立法精神，防止不当适用。必要时，要通过出台司法解释或者指导性案例等方式，明确“特别残忍手段”“情节恶劣”等的认定标准，以及有关案件刑罚适用的具体尺度，确保法律准确、统一实施。

另一方面，要积极参与社会治理，从源头上预防和减少“熊孩子”“问题少年”的出现。

周加海表示，“犯了罪的孩子仍然是孩子。对未成年犯罪人，特别是低龄的未成年犯罪人，不能一判了之、一关了之，而是要认真做好教育、感化、挽救工作，让他们重回人生正轨，防止他们再次危害社会。”

本报记者 孟亚旭

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