原标题：本周六起全市中学生不再到校

20日，北京市召开第215场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕在会上表示，自1月23日（本周六）起，全市中学学生不再到校，学生本学期期末工作全部在线上完成。同时，全市培训机构暂停一切线下培训和集体活动。此外，今日起本市所有幼儿园不提供托管服务。

李奕指出，按照已有工作部署，全市小学已于1月16日放寒假，初一、初二年级将于1月23日起放寒假。根据调整的安排，全市中学其他年级(包括初三、高一、高二、高三年级)于1月23日前完成本学期期末阶段学生线下的全部教育教学活动，1月23日起，学生一律不再到校，相关期末工作通过线上方式完成。

全市幼儿园目前已经放假，还有部分托管服务。李奕表示，从防疫要求和幼儿特点考虑将不再提供托管服务，1月21日实行静园管理。同时，1月23日起，全市培训机构暂停一切线下培训和集体活动。中等职业学校按照中小学管理要求执行。此外，高校继续坚持相对封闭管理，把好校门关，引导师生员工坚持非必要不出京、非必要不出境、非必要不聚集、非必要不前往中高风险地区。各高校一律不举办聚集性活动。

中小学、幼儿园学生离校后，校园实行静校管理。李奕表示，学校要做好每日巡查和值班值守工作。各区各校要做好学生寒假期间居家生活指导，组织教师切实做好线上家访和“一对一”学生谈话，全面了解掌握学生成长环境和思想动态，增进家校之间的沟通与合作，做好学生居家生活指导和心理健康教育工作。寒假期间，学校要合理安排寒假作业，不开展线上教学活动。

李奕提醒，寒假期间，家长与学校老师一起安排好孩子的假期生活，家长也要特别做好自我防护，切实担负起学生居家个人防护的监管责任，落实好“四个非必要”要求，配合学校持续做好学生健康状况监测，务必做到如实报送，不瞒报、谎报、漏报。

重点

天宫院街道融汇社区升级为高风险

在昨日的发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火通报，1月18日，大兴区天宫院街道融汇社区调整为中风险地区，1月19日该社区新增确诊病例6例，三日内累计新增确诊病例9例。经市疾控中心评估，按照《北京市新冠肺炎疫情风险分级标准》，自1月20日起，调整大兴区天宫院街道融汇社区为高风险地区。

同时，顺义区高丽营镇张喜庄村近14天内无新增确诊病例或聚集性疫情，经市疾控中心评估，自1月20日起，调整该地区为低风险地区。北青报记者了解到，截至目前，全市有高风险地区1个，为大兴区天宫院街道融汇社区；有中风险地区3个，为顺义区北石槽镇西赵各庄村、北石槽镇北石槽村、赵全营镇联庄村。其他地区均为低风险地区。

大兴局部聚集性疫情涉及7个家庭

庞星火介绍，1月17日至1月19日，大兴区局部聚集性疫情涉及病例11例，先后在家庭、同事、邻居和朋友间传播，3个家庭出现聚集性疫情，涉及7个家庭，病例之间存在共同居住、相互串门等情况，部分病例出现症状后未及时就诊，并带病出行。同时，流调中发现，小区里许多老年人有不戴口罩、扎堆聚集聊天的情况。

庞星火提醒市民，要提高防控意识，做好自身防护。积极配合支持大兴等相关区域采取的隔离、核酸检测、社区管控等防控措施，如近14天去过大兴区天宫院街道融汇社区及已公布的病例轨迹相关地点和其他中高风险地区，要及时向单位和社区报告，配合社区及有关部门做好排查、隔离、核酸筛查等相关管控工作。

2病例病毒为英国发现的病毒变异株

庞星火介绍，1月19日，市疾控中心对1月17日大兴区报告2例本地确诊病例的新冠病毒样本进行了全基因组测序和分析。结果提示，2例病例病毒均属于L基因型欧洲家系分支1（B.1.1.7），为同一传播链。该病毒与北京市既往报告的本地病例和境外输入病例的病毒不存在基因关联性，与近期国内其他省份本地病例的病毒不存在基因关联性，与英国发现的新冠病毒变异株高度同源。经中国疾控中心复核，认为2例确诊病例病毒为英国发现的新冠病毒变异株，感染来源初步判断为境外输入。

庞星火表示，对大兴等地区后续发生病例间的流行病学关联，疾控部门还将进一步调查和论证，以明确病例间的代际关系。目前，大兴区局部聚集性疫情的溯源工作正在抓紧进行中。

在昨日的发布会上，首都医科大学附属北京地坛医院院长金荣华表示，地坛医院收治的大兴区局部聚集性疫情确诊病例，与境外输入确诊病例、顺义等地确诊病例的救治方案基本相同，根据现有的统计，变异的病毒导致的疾病特征和临床表现没有出现新的变化。

举措

病例所在学校全体师生落实集中观察

对于大兴区1月19日通报一名9岁男童感染后有学校师生集中隔离一事，李奕回应称，学校所有的防控措施都按照疾控部门和属地整体安排严格落实。据介绍，被感染的孩子所在学校是大兴区区属一小区配套小学，学生大部分都是小区就近入学的孩子，因为学校所在的位置恰好就是重点封控的小区，因此对这部分师生集中隔离，也是落实“四方”责任，按照属地整体疫情防控管理要求进行。

关于学校疫情处置情况，大兴区区委副书记、区长王有国介绍，大兴已紧急启用17个集中隔离点，对病例所在学校全体师生落实集中隔离。截至1月20日9时，已对北京教育学院附属大兴实验小学融汇校区1977名教职员工、学生及家属落实集中观察。共派驻60余名老师和医务人员进驻隔离酒店，做好健康监测、心理疏导等各项服务保障，确保师生、家长安全平稳度过观察期。

王有国介绍，目前已经对病例所在学校的全体学生、教职工等全部进行鼻咽拭子、口咽拭子、肛拭子及血清检测，已完成1298人的采样工作，采集样本5192份。对该学校及周边2所教育机构的全体学生2087人、教职员工217人（除集中隔离人员外），全部落实居家观察措施。对位于天宫院等6个街道办事处范围内的其他中小学、幼儿园师生和家长开展核酸检测，目前已出结果203090人，结果均为阴性。

此外，大兴区还对教育系统往来河北省特别是有中高风险地区往来史或接触史的师生、员工再次进行摸排，及时组织核酸检测。

大兴对全区所有人员开展核酸检测

在昨日的发布会上，王有国介绍，疫情发生以后，大兴区迅速制定《大兴区从严从快抓好疫情防控的措施》《大兴区关于对天宫院街道管辖区域实行严格管理措施的通告》，自1月20日0时开始执行。

目前，天宫院街道的融汇社区、天宫院社区、天宫院中里社区、天宫院南里社区、天宫院西里社区等5个社区已实施严格封控管理，涉及2.4万余人，全部居家隔离，足不出户。对天宫院街道内除严格封控社区之外的其他社区，则实施封闭管理，凭有效出入证明进出，社区居民非必要不外出，减少人员流动。区域内所有公共场所全部关停，必要的民生保障企业严格实行闭环管理，地铁、公交甩开天宫院站点运行。

王有国还介绍，对大兴全区范围内所有人员开展核酸检测和症状排查，有症状人员须第一时间向社区村报告，并及时就诊。所有人员原则上禁止离京，如需出京，按照“谁审批谁负责”的原则，持3日内核酸检测阴性证明。全区范围内除天宫院街道辖区外，各村庄社区原则上只保留1-2个出入口，严格落实24小时值守，对进出人员实行查证、扫码、测温、登记管控措施。

非天宫院街道管辖区域的各类公共场所，严格落实体温检测、通风消毒、健康宝绿码查验等措施，严格限流至50%。对养老院、福利院等特殊机构实行封闭管理。严控会议规模，仅限举办50人以内规模会议，停止举办会展、体育赛事和演出活动，婚事缓办、丧事简办、宴请不办。医疗机构坚持实施门诊预约挂号和健康码制度，从严控制病床使用率。轨道交通和地面公交满载率不得超过75%。加大人群密集场所消毒频次和范围。

本报记者 王薇 李佳 李天际

(责编：郝孟佳、熊旭)