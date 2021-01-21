原标题：北京“体育教改”：期待背后有真招

总不把体育课当回事、舍不得拿出时间流汗锻炼、校园里屡见不鲜的“小眼镜”“小胖墩”——在北京的中小学，这些“老大难”问题，很可能有解了。

1月18日，北京市教委面向社会公布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的行动方案》以及配套的“中小学体育二十条”，一系列值得期待的新举措背后，北京市教育主管部门计划从破除制约体育教育发展的各种束缚入手，真正把孩子们锻炼身体这件大事抓实、管好。

1.落实落细，体育课将加量又多元

记者采访发现，在此次北京“体育教改”的各项措施中，围绕着体育课“怎么上”“上什么”“怎样考”的改革创新，干货是最多的。

“中小学体育二十条”中，关于“体育课时”“课程特色”等改革措施都进一步进行了细化。在体育课时方面，方案明确提出中小学生每天在校内校外至少各参加1小时体育锻炼的刚性要求，并特别强调课间和午休时间不计入学生课外体育锻炼时间。

今后，北京市的小学每周将至少上5节体育课，初中每周上4~5节体育课，高中每周上3~5节体育课。

虽然体育锻炼的目标是一致的，但是学校的资源禀赋不同，学生的身体特质不同，顶层设计能否顾及一系列政策落实中的个体化差异？

北京市教育主管部门开出的“药方”是，鼓励各学校进行体育创新发展，形成特色。

北京市教委主任刘宇辉表示，各区各学校应结合自身条件因地制宜，创新体育课堂形式，大力发展校园足球、冰雪运动，广泛开展奥林匹克教育，注重武术、舞龙舞狮、抖空竹等中华传统体育项目。进一步丰富体育项目供给，充分激发学生的运动热情，兼顾每位学生的兴趣与体育需求。

展望改革后中小学体育教学中可能带来的变化，北京市朝阳区教研中心教研员、市级学科带头人孙卫华认为，未来的体育课一定会更好玩，竞赛活动将更丰富，体育教师也将更加自信。

未来，北京全市的体育师资建设将得到极大加强。新的政策支持和鼓励体育教练员、退役运动员等高水平专业体育人才经过培训和考核到中小学任教；要求各区各学校合理确定体育教师的周课时量和工作量，关心关爱体育教师的发展和成长；通过教师、学生和家庭、学校、社会共同努力，推进学校体育教育的良性机制。

2.回归根本，体育教改推动理念变革

北京的“体育教改”同落实立德树人根本任务之间是什么关系？

“切不可把学校体育看低了、看小了、看窄了，切不能把学校体育简单地理解为体育课、体育活动或者一项体育技能。”刘宇辉对本报记者表示，推进学校体育改革，是一场革命，是首都教育领域育人理念和育人方式的一场重大变革。唯有认识到位，才能自觉、积极、主动地推进好这场改革。

“教会，勤练，常赛”是此次北京“体育教改”遵循的原则。

“中小学体育二十条”进一步明确，为培养学生的体育积极性，学校应广泛开展校园体育赛事活动。学校每学期至少举办一次全员参与的综合性运动会或体育节，各区每年至少举办一次学生运动会或体育节，市级每年举办中小学生体育竞赛活动，促进青少年体育竞赛活动全员化、常态化、品牌化。

孙卫华认为，体育很多时候不是教会的，而是练会的、玩会的。北京“体育教改”的出台加强了体育教学对学生兴趣的关注，避免过往简单、零碎和相对枯燥的体育练习。

“让学生喜欢体育，热爱体育，享受体育，我们从这些关键点来思考体育课的设计。”北京教育学院体育与艺术学院院长陈雁飞介绍，与以往围绕单一结构的体育课进行改革不同，此次“体育课改”构建了全新的“三课型”——运动专项课、体能锻炼课和综合拓展课。要求学校在一学期里，开设主题式、进阶式的大单元教学课程，让学生更自主、更加有选择地上体育课。

发布会上，北京市教育主管部门表示，此次体育课程改革要牢固树立“健康第一”的科学理念，不断强化“无体育不教育，无体育不学校”的理念。

《行动方案》提出积极推进体育考试改革，合理确定并逐步提高分值，适时推出体育考试改革方案，推动高校在招生测试中增设体育项目。

“体育好不好，并不一定完全与考试挂钩或者只用考试一种方式检验。”谈及学生和家长担心的体育课程带来的升学压力，北京市教育主管部门负责人特别强调，“唯分数论”绝非改革目的。目前，北京市中考体育考试仍为40分，包括过程性考核（10分）和现场考试（30分）。

3.重在养成，聚焦塑造体育精神

“青少年是党和国家事业的建设者和接班人，他们的身心健康状况是一个重要的战略问题。”刘宇辉坦言，从现实状况看，儿童青少年的体质健康状况不容乐观，尤其是“小眼镜”“小胖墩”问题突出，必须引起高度重视。

据了解，《“健康中国2030”规划纲要》《中国教育现代化2035》《体育强国建设纲要》等文件，都将加强学校体育列为重要工作并明确了重点任务。

具体到北京而言，新年伊始，为何要围绕着加强和改进体育教育“放大招”？

首都师范大学教授苏寄宛认为，围绕首都“十四五”规划和二〇三五年远景目标，落实“四个中心”城市战略定位，体育与健康既是重要保障，也是不可或缺的重要组成部分。由此发端，将学校体育改革纳入推进健康中国、健康北京建设的战略全局，无疑是北京建设国际一流的和谐宜居之都的题中之义。

“这两年我们在做这个文件方案的时候，切实体会到体育是一种精神，是一种习惯，也是人成长发展的必须。”刘宇辉深有感触地说，“体育精神对塑造人的意志和品格极其重要，对人的身心发展、健康发展影响极为深远。”

体育对人的影响极大！是参与北京“体育教改”相关政策起草、调研的专家学者一致的认识。

“体育对向上和奋斗精神的塑造，体育对敢于竞争、善于团结精神的培育，体育对规则和公平的倡导，体育所形成的健康阳光的氛围，都说明体育是一个全方位的教育枢纽，葆有体育精神对人的成长至关重要。”陈雁飞理解，这正是北京市下力气来推进学校体育改革这件大事的原因所在。

本报记者 董城 本报通讯员 赵伊纯

(责编：郝孟佳、熊旭)