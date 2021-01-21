人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

北京“体育教改”：期待背后有真招

2021年01月21日08:43 | 来源：光明日报
小字号
原标题：北京“体育教改”：期待背后有真招

总不把体育课当回事、舍不得拿出时间流汗锻炼、校园里屡见不鲜的“小眼镜”“小胖墩”——在北京的中小学，这些“老大难”问题，很可能有解了。

1月18日，北京市教委面向社会公布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的行动方案》以及配套的“中小学体育二十条”，一系列值得期待的新举措背后，北京市教育主管部门计划从破除制约体育教育发展的各种束缚入手，真正把孩子们锻炼身体这件大事抓实、管好。

1.落实落细，体育课将加量又多元

记者采访发现，在此次北京“体育教改”的各项措施中，围绕着体育课“怎么上”“上什么”“怎样考”的改革创新，干货是最多的。

“中小学体育二十条”中，关于“体育课时”“课程特色”等改革措施都进一步进行了细化。在体育课时方面，方案明确提出中小学生每天在校内校外至少各参加1小时体育锻炼的刚性要求，并特别强调课间和午休时间不计入学生课外体育锻炼时间。

今后，北京市的小学每周将至少上5节体育课，初中每周上4~5节体育课，高中每周上3~5节体育课。

虽然体育锻炼的目标是一致的，但是学校的资源禀赋不同，学生的身体特质不同，顶层设计能否顾及一系列政策落实中的个体化差异？

北京市教育主管部门开出的“药方”是，鼓励各学校进行体育创新发展，形成特色。

北京市教委主任刘宇辉表示，各区各学校应结合自身条件因地制宜，创新体育课堂形式，大力发展校园足球、冰雪运动，广泛开展奥林匹克教育，注重武术、舞龙舞狮、抖空竹等中华传统体育项目。进一步丰富体育项目供给，充分激发学生的运动热情，兼顾每位学生的兴趣与体育需求。

展望改革后中小学体育教学中可能带来的变化，北京市朝阳区教研中心教研员、市级学科带头人孙卫华认为，未来的体育课一定会更好玩，竞赛活动将更丰富，体育教师也将更加自信。

未来，北京全市的体育师资建设将得到极大加强。新的政策支持和鼓励体育教练员、退役运动员等高水平专业体育人才经过培训和考核到中小学任教；要求各区各学校合理确定体育教师的周课时量和工作量，关心关爱体育教师的发展和成长；通过教师、学生和家庭、学校、社会共同努力，推进学校体育教育的良性机制。

2.回归根本，体育教改推动理念变革

北京的“体育教改”同落实立德树人根本任务之间是什么关系？

“切不可把学校体育看低了、看小了、看窄了，切不能把学校体育简单地理解为体育课、体育活动或者一项体育技能。”刘宇辉对本报记者表示，推进学校体育改革，是一场革命，是首都教育领域育人理念和育人方式的一场重大变革。唯有认识到位，才能自觉、积极、主动地推进好这场改革。

“教会，勤练，常赛”是此次北京“体育教改”遵循的原则。

“中小学体育二十条”进一步明确，为培养学生的体育积极性，学校应广泛开展校园体育赛事活动。学校每学期至少举办一次全员参与的综合性运动会或体育节，各区每年至少举办一次学生运动会或体育节，市级每年举办中小学生体育竞赛活动，促进青少年体育竞赛活动全员化、常态化、品牌化。

孙卫华认为，体育很多时候不是教会的，而是练会的、玩会的。北京“体育教改”的出台加强了体育教学对学生兴趣的关注，避免过往简单、零碎和相对枯燥的体育练习。

“让学生喜欢体育，热爱体育，享受体育，我们从这些关键点来思考体育课的设计。”北京教育学院体育与艺术学院院长陈雁飞介绍，与以往围绕单一结构的体育课进行改革不同，此次“体育课改”构建了全新的“三课型”——运动专项课、体能锻炼课和综合拓展课。要求学校在一学期里，开设主题式、进阶式的大单元教学课程，让学生更自主、更加有选择地上体育课。

发布会上，北京市教育主管部门表示，此次体育课程改革要牢固树立“健康第一”的科学理念，不断强化“无体育不教育，无体育不学校”的理念。

《行动方案》提出积极推进体育考试改革，合理确定并逐步提高分值，适时推出体育考试改革方案，推动高校在招生测试中增设体育项目。

“体育好不好，并不一定完全与考试挂钩或者只用考试一种方式检验。”谈及学生和家长担心的体育课程带来的升学压力，北京市教育主管部门负责人特别强调，“唯分数论”绝非改革目的。目前，北京市中考体育考试仍为40分，包括过程性考核（10分）和现场考试（30分）。

3.重在养成，聚焦塑造体育精神

“青少年是党和国家事业的建设者和接班人，他们的身心健康状况是一个重要的战略问题。”刘宇辉坦言，从现实状况看，儿童青少年的体质健康状况不容乐观，尤其是“小眼镜”“小胖墩”问题突出，必须引起高度重视。

据了解，《“健康中国2030”规划纲要》《中国教育现代化2035》《体育强国建设纲要》等文件，都将加强学校体育列为重要工作并明确了重点任务。

具体到北京而言，新年伊始，为何要围绕着加强和改进体育教育“放大招”？

首都师范大学教授苏寄宛认为，围绕首都“十四五”规划和二〇三五年远景目标，落实“四个中心”城市战略定位，体育与健康既是重要保障，也是不可或缺的重要组成部分。由此发端，将学校体育改革纳入推进健康中国、健康北京建设的战略全局，无疑是北京建设国际一流的和谐宜居之都的题中之义。

“这两年我们在做这个文件方案的时候，切实体会到体育是一种精神，是一种习惯，也是人成长发展的必须。”刘宇辉深有感触地说，“体育精神对塑造人的意志和品格极其重要，对人的身心发展、健康发展影响极为深远。”

体育对人的影响极大！是参与北京“体育教改”相关政策起草、调研的专家学者一致的认识。

“体育对向上和奋斗精神的塑造，体育对敢于竞争、善于团结精神的培育，体育对规则和公平的倡导，体育所形成的健康阳光的氛围，都说明体育是一个全方位的教育枢纽，葆有体育精神对人的成长至关重要。”陈雁飞理解，这正是北京市下力气来推进学校体育改革这件大事的原因所在。

本报记者 董城 本报通讯员 赵伊纯

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved