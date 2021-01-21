原标题：西北师大暖心服务寒假留校学子

“宿舍冷不冷？生活上还有什么不便吗？饭菜有什么不可口的吗？”近日，西北师范大学学生工作部党支部的党员走访看望受疫情影响的留校学生时细心询问。

据了解，家在河北石家庄的西北师大学生有120多名，其中10余名学生因当地疫情防控交通限制暂须留校。

为了深入做好寒假留校学生的服务管理工作，让留校学子感受到“家”一样的温暖，西北师大学生工作部第一时间组织人员落实好公寓疫情防控、安全管理和服务保障工作，同时，部门党支部走访看望留校学生，实时了解掌握学生们的心理状态、身体情况和生活需求，保证留校学生的学习和生活不受影响。

“家乡的疫情阻断了归途，不断增加的确诊病例和被退掉的车票都让我们非常担心和焦虑。”家在石家庄市藁城区的耿同学告诉记者，学校及时和家长沟通，老师多次到宿舍探望，“老师们说，学校永远是温暖的避风港和坚强的后盾。这些贴心的关怀，犹如寒冬里的暖阳，温暖了我们的心”。

“班主任洪老师热情邀请我去他家过年，为我安排了寒假的学习地点；辅导员马老师帮我搬了宿舍，还细心地查看水、电、暖是否正常；任课教师张老师说有任何困难随时找他……我时刻被百年师大的温暖包围着，爸爸妈妈，请不要挂念。”社会发展与公共管理学院董同学给父母打电话时说。（宋喜群 王冰雅）

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