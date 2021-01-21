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教育法修正草案提请审议：冒名顶替入学或将被追刑责

2021年01月21日08:36 | 来源：中国青年报
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原标题：冒名顶替入学或将被追刑责

20日，教育法修正草案（以下简称“草案”）提请十三届全国人大常委会第二十五次会议首次审议。草案完善冒名顶替入学行为的法律责任，维护教育公平，回应社会关切，进一步明确了冒名顶替入学相关行为的法律责任：冒名顶替入学或将被撤销入学资格并停考一至三年。

草案共5条，主要根据2018年宪法修正案规定和全国教育大会精神，对现行教育法涉及教育指导思想、地位、方针、内容的4个条款作相应修改，规定：通过提供虚假材料、隐瞒事实真相等欺骗手段，冒用他人姓名和入学资格顶替入学的，或将被撤销入学资格并责令停止参加相关国家教育考试1至3年；已取得学位学历证书的将被撤销；已经成为公职人员的，将依法给予开除处分；构成犯罪的将被追究刑事责任。

草案将现行教育法中规定的“在招收学生工作中徇私舞弊的”修改为“在招收学生工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的”，并增加两款，分别规定冒名顶替入学及与他人串通、允许他人冒用本人姓名和入学资格顶替入学行为的法律责任。

从今年3月1日起实施的刑法修正案（十一）亦从重惩治组织、指使、参与冒名顶替犯罪的国家机关工作人员，规定：国家机关工作人员有组织、指使盗用、冒用他人身份，顶替他人取得的高等学历教育入学资格、公务员录用资格、就业安置待遇的行为，又构成其他犯罪的，依照数罪并罚的规定处罚。

中青报·中青网记者 王亦君 焦敏龙

(责编：郝孟佳、熊旭)

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