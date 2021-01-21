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年度十大科学发现，“中国天眼”有功劳

2021年01月21日00:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　图为“中国天眼”全景。
　　新华社记者 欧东衢摄

　　作为2020年《自然》十大科学发现之一，人类首次观测到银河系内快速射电暴。这其中，就有“中国天眼”的功劳。

　　快速射电暴，被科学家形象地称为宇宙中的“闪光灯”，一些天文爱好者甚至猜测它是“外星来电”。这是因为它虽然仅持续几毫秒，却可以在这么短时间内，把相当于地球上几百亿年的发电量，完全以不可见的无线电波释放掉。而要“看到”快速射电暴，就需要借助“中国天眼”。

　　快速射电暴的产生，和磁星有关。“中国天眼”帮助科学家新发现了许多脉冲星，脉冲星是一种独特的致密星，而脉冲星中还有一类更独特的叫磁星。磁星的磁场强度是地球的千万亿倍，能把原子挤成铅笔状，是已知密度仅次于黑洞的特殊天体，人类目前仅观测到几十颗。

　　2020年中国科学家利用“天眼”观测的两个重要成果，刊登在权威科技期刊《自然》上。一是发现快速射电暴的偏振多样性，揭示了它来源于致密天体的磁层，而不是激波，为人类理解它的物理起源提供了新线索。二是证明磁星产生快速射电暴的具体过程十分特殊，并不是所有高能活动都导致快速射电暴的产生。

　　中外研究团队通过几个不同角度的“叙事”，共同讲述了一个快速射电暴起源的“故事”。这是人类第一次观测到位于银河系内的快速射电暴，磁星也成为目前唯一被观测验证的可以产生快速射电暴的天体。

　　入选2020年《自然》十大科学发现，说明了快速射电暴研究的前瞻性。对于“中国天眼”在其中的重要性，北京大学教授、中科院国家天文台研究员李柯伽认为，“天眼”灵敏度超群，可观测其他射电望远镜无法探测到的微弱信号，由于工程团队精确的反射面面型控制和19波束接收机良好的偏振特性，使它成为研究快速射电暴的利器。

　　（据新华社电 记者齐  健）  

(责编：何淼、熊旭)

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