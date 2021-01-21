据新华社电 （记者陈席元）记者近日从南京大学获悉，该校中科院院士祝世宁团队将两架无人机编组，通过光学中继，在相距1千米的两个地面站之间实现了纠缠光子分发，显示出多节点移动量子组网的可行性，标志着量子网络向实用化迈出关键一步。

据项目负责人谢臻达、龚彦晓教授介绍，研究人员使用两架无人机，以光学中继的方式，在相距1千米的两个地面站之间实现了纠缠光子分发。

“构建信息网络，必须依靠中继。”谢臻达告诉记者，“对中继的要求，一是损耗要小，二要保真度高。我们首次使用光学中继以减少损耗，增加了一架无人机，将其作为第一架无人机和地面站之间的光学中继节点。”

“无人机的载荷只有几千克，在相距1千米的两个地面站之间，要让移动中的无人机实现单光子的高精度跟瞄接收和重新发射，犹如百步穿杨。”龚彦晓介绍，通过多次实验，团队证明光学中继高度保持了光子对的纠缠特性，是一个有效的量子链路。

谢臻达说，未来可以通过高空巡航无人机建立300公里以上的量子链路，低成本的小型无人机负责城市和农村的小范围量子通信，充分利用无人机编组的灵活性，构建移动量子网络。

(责编：何淼、熊旭)