原标题：国考调剂进入面试名单出炉 公考面试考查啥？

继2021年度国考笔试成绩和面试人员名单公布之后，18日，国家公务员局网站公布了本次国考调剂的结果，2210人通过本次调剂进入面试人员名单中。眼下，国考面试环节即将开启，那么，公务员考试的面试都考啥？

资料图：2020年11月29日，北京市东城区一考点外，国考考生排队等候入场。中新社记者 蒋启明 摄

国考调剂入面名单公布

近日，2021年度国家公务员考试笔试成绩和分数线公布，1月11日上午，国家公务员局网站也公布了本次国考进入面试的人员名单，据统计，超过7万人成功进入面试阶段。

本次国考笔试成绩和分数线出炉之后，调剂公告也正式发布，调剂的对象为公共科目笔试合格人数与拟录用人数之比未达到规定面试比例的部分职位。

1月18日，国家公务员局网站公布了本次国考调剂的结果，2210人通过本次调剂进入面试人员名单中。

竞争火热的国考为何会出现大量调剂岗位？

“个别招考职位超过笔试最低合格分数线的人数达不到《招考简章》确定的面试人员比例时，将通过调剂补充人选。”粉笔教育公考专家袁东表示，本次国考招考岗位相对往年来说，更加偏向基层，但是岗位报名“一头过热，一头过冷”的现象依然存在，考生更加喜欢大城市、级别高的单位，一些地区的岗位报考人数不理想。

袁东分析，本次国考调剂的职位和人数较上年度均有增加，调剂需求较多地区的包括黑龙江、新疆、内蒙古等地。

“这次的调剂岗位集中在市(地)级机构，例如，消防系统就占据调剂人数的60%。”袁东说，这主要是因为消防系统的招聘要求条件较多，且面试前还有一些淘汰环节，此外，一些报考者对消防岗位的认知也不太充分，容易放弃。

资料图：考生在线参加模拟面试。供图

国考的面试环节都考啥？

本次国考计划招录2.57万人，2020年11月29日笔试当天，共有101.7万人实际参加考试，参加考试人数与录用计划数之比约为40:1。

在笔试阶段从百万考生中脱颖而出的数万名考生，如何在面试环节展开新一轮比拼？

按照国考的《招考简章》，国考的面试由招录机关负责。按照往年惯例，国考笔试成绩和面试人员名单出炉之后，招录机关会在本部门网站和考录专题网站上发布面试公告，国考的面试程序也随之启动。

国考面试谁来命题？2015年，中组部、人社部和国家公务员局曾发布《公务员录用面试组织管理办法(试行)》。按照这一文件，省级以上公务员主管部门组织命制或审定面试试题。根据职责分工，省级以上组织人事考试机构承担面试试题命制等有关工作。也可以委托专门机构承担面试试题命制等支持与服务工作。

这一文件还提到，公务员考试的面试方法以结构化面试和无领导小组讨论为主，也可以采取其他测评方法。

袁东介绍，结构化面试主要考查考报考者综合分析能力、语言表达能力、组织协调能力、应变能力、人际交往意识、自我情绪控制能力、行为举止和形象气质、报考动机等。

无领导小组讨论则侧重考查考生的组织协调能力、独立思考能力、应急应变能力等。

对于保障面试环节的公平公正，《公务员录用面试组织管理办法(试行)》也明确，面试室应当配备录像或录音设备，对面试过程全程记录，此外，每个面试室应当配备1名监督员。

对于面试环节的纪律要求，袁东介绍，公考面试环节，考试时，面试考官与考生一样需要抽签决定考场，考场设置有监督员，双向监督考官和考生，同时考场设置全程录像，也可以保证面试的公正客观。(完)

(责编：郝孟佳、熊旭)