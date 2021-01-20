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5天3例！湖南理工学院三名学生携手捐献造血干细胞

詹婧
2021年01月20日09:20 | 来源：新华社
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原标题：5天3例！湖南理工学院三名学生携手捐献造血干细胞

新华社长沙1月19日电（记者谢樱）18日上午，湖南省岳阳市第一人民医院造血干细胞采集室里，采集仪器不停地运转着，湖南理工学院学生龚海兵正在进行造血干细胞捐献，采集分离出的造血干细胞将会跨越千里送至上海，为陌生的孩童带去生命的希望。

“刚开始捐献时身体会感觉有些冷，过一会儿就会好。我们俩都恢复得很快，不用担心。”在龚海兵床边，同学李扬和姚秀成一直守护身旁，5个多小时的捐献时间里，两个大男孩把龚海兵照顾得细致周到。就在几天前，李扬和姚秀成也分别完成了造血干细胞捐献。

龚海兵告诉记者，这份“意外”的爱心承诺源自两年前的一次无偿献血。当时，作为土木建筑工程学院历史建筑保护专业的同班同学，李扬和龚海兵相约把第一次无偿献血作为自己的成人礼，他俩同一天参与无偿献血，同一天申请加入中国造血干细胞捐献者资料库、同一天约定如果能匹配成功一定要勇敢奉献、相互陪伴。

“真的没想到，我们俩竟然同一时间匹配成功，捐献时间也仅仅相差4天。”正在陪护的李扬说。

湖南省造血干细胞捐献者资料库管理中心主任张赞表示，5天时间同一学校三位学生捐献造血干细胞，而且还有同班同学同一时间匹配成功并顺利捐献造血干细胞，这一干细胞配型成功的概率，十分罕见。

当两人得知学校还有一位同学也匹配成功时，李扬和龚海兵马上联系了姚秀成，三人再许爱心诺言，一定要相互鼓励、相互支持，携手捐献造血干细胞。

在等候捐献的时间里，三人建了一个微信群，取名为“爱心点亮青春色彩”，每周三人都会定期相约去跑步、打球，来增强身体素质，提升身体机能，三人还会及时分享准备期间健康饮食、增强体质的科普小视频。经过高分辨配型检测、全面体检等程序后，三人各项要求完全符合捐献条件。

“青年人应有青年人的担当，我们作为新时代的大学生就更应该积极奉献，敢于担当，为社会作出力所能及的贡献。”李扬说。

(责编：孙竞、熊旭)

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