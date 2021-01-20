人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

南京大学在量子网络领域取得新进展

2021年01月20日09:19 | 来源：新华社
小字号
原标题：南京大学在量子网络领域取得新进展

新华社南京1月19日电（记者 陈席元）记者19日从南京大学获悉，该校中科院院士祝世宁团队将两架无人机编组，通过光学中继，在相距1千米的两个地面站之间实现了纠缠光子分发，显示出多节点移动量子组网的可行性，标志着量子网络向实用化迈出关键一步。

据项目负责人谢臻达、龚彦晓教授介绍，研究人员使用两架无人机，以光学中继的方式，在相距1千米的两个地面站之间实现了纠缠光子分发。

去年，该团队在国际上首次实现单一无人机和两个地面站之间的纠缠光子分发，我国学术刊物《国家科学评论》报道了相关成果。“我们的目标是构建量子网络，就必须实现无人机‘从一到二’的跨越。”祝世宁说。

“构建信息网络，必须依靠中继。”谢臻达告诉记者，“对中继的要求，一是损耗要小，二要保真度高。我们首次使用光学中继以减少损耗，增加了一架无人机，将其作为第一架无人机和地面站之间的光学中继节点。”

“无人机的载荷只有几千克，在相距1千米的两个地面站之间，要让移动中的无人机实现单光子的高精度跟瞄接收和重新发射，犹如百步穿杨。”龚彦晓介绍，通过多次实验，团队证明光学中继高度保持了光子对的纠缠特性，是一个有效的量子链路。

谢臻达说，未来可以通过高空巡航无人机建立300公里以上的量子链路，低成本的小型无人机负责城市和农村的小范围量子通信，充分利用无人机编组的灵活性，构建移动量子网络。

相关成果近日发表在国际知名学术期刊《物理评论快报》上。

(责编：孙竞、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved