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河北省教育厅开通新冠肺炎疫情防控免费心理咨询热线

2021年01月20日09:18 | 来源：新华网
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原标题：河北省教育厅开通新冠肺炎疫情防控免费心理咨询热线

新华社石家庄1月19日电（记者王昆）记者从河北省教育厅了解到，为帮助社会大众和广大师生做好疫情心理防护工作，增强心理免疫力，河北省教育厅组织河北医科大学及其附属医院心理咨询专业力量组成专业心理支持团队，自2021年1月19日起，在疫情期间为广大师生和社会公众提供免费的心理咨询服务。

服务对象包括大中小学师生；新型冠状病毒肺炎确诊患者、疑似患者、密切接触者、到医院就诊的发热患者,以及相关人员的家属、同事、朋友；疫情防控一线工作人员,参与疫情防控工作的后方组织管理人员、救援人员、志愿者等；受疫情防控措施影响的相关人群、易感人群、普通公众。

服务内容是了解受疫情影响的各类人群的心理健康状况，根据所掌握的信息，及时识别高危人群，避免极端事件的发生。发现可能出现的群体心理危机苗头，及时向疫情联防联控工作机构报告，并提供建议的解决方案。综合应用各类心理危机干预技术，并与宣传教育相结合，为在校师生和社会公众提供心理健康服务。培训和支持社会组织开展心理健康服务。

河北省教育厅有关负责人表示，心理咨询专家均经严格遴选，具有专业资质和丰富咨询经验，在服务前均接受过咨询伦理培训，并在资深专家的督导和支持下开展心理咨询工作。

(责编：孙竞、熊旭)

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