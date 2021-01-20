李思辉

原标题：别让“寒门贵养”压弯父辈的脊梁

一些不太富裕的打工家庭，在孩子身上却很舍得花钱——一双760元的运动鞋只穿一个月，为明星偶像打榜每月花掉1000元；一随迁子女全家月收入2600元，报兴趣班支出1800元……“寒门贵养”在农民工子女的成长过程中并不鲜见。（《工人日报》1月16日）

一面是在工厂干活，一包榨菜分两顿就馒头吃的父亲，一面是身穿名牌、大把花钱追明星的孩子，如此鲜明对比令人五味杂陈。人人都有追求名牌吃穿用度的权利，只是这样的追求不应超出家庭可承受范围，不应以压弯父辈的脊梁为代价。为了满足子女的高消费苛责自己、不计条件、不遗余力，这样的“伟大”难免悲情乃至偏激。

有人认为，只有给孩子吃好的、穿好的、上好的培优班才算“对得起孩子”。为了让孩子“不输在起跑线上”，一些家长不惜穷尽力量甚至透支自己。殊不知，不管不顾地把孩子当“富二代”养，很可能养出骄奢无度、心安理得的“巨婴”。近年来，有关年轻人过度消费、不知疾苦的报道屡见不鲜，其中不乏寒门子弟。父母无原则地迁就、纵容、给予是助长子女挥霍无度的一个重要原因。

父母的爱纯粹无私，只是教育是门大学问，需要遵循科学原则才能实现“望子成龙、望女成凤”的初衷。如果方式方法不对路，爱之愈深则害之愈切。在养育孩子上，有人主张穷养，有人主张贵养，但一个基本共识是：不论穷养、贵养一定要有教养。所谓“教养”就是一种与家庭条件并无必然关系的良好文化和品德修养。比如有爱心、尊重他人、做事有分寸、善解人意、关心他人、心胸宽阔、正派真诚、光明磊落，等等。这些美好的品德修养不是靠钱堆出来的，相反，它往往需要让孩子通过吃苦获得。

一位知名企业家曾在一档节目上分享育儿经验：儿子从小学到大学，她都没有去接过孩子放学。有一次儿子放学回来晚了半个小时，原来孩子为了省钱，不坐2元钱一趟的空调车，改坐1元钱的普通公交车回家。“狠”培养的是孩子艰苦奋斗的精神。由此而论，真正的贵养，并非物质上无节制地给予，而是让孩子学会珍惜、学会独立，涵养“穷则独善其身、达则兼济天下”的品格。

需要注意的是，时下，社会上或明或暗地弥漫着一种以高消费、会享受为荣的氛围，名牌衣服、进口手机、打赏明星等似乎成了“青少年的标配”。一些家长怕孩子“落伍”，竭尽所能甚至倾其所有满足孩子的需求，殊不知，勤俭节约、艰苦朴素、吃苦耐劳之风，依然是这个时代弥足珍贵的价值。

古往今来，“寒门出贵子”都是世人最朴素的期盼。寒门能否出贵子取决于家庭、学校乃至全社会能否形成合力，让孩子真正具备那些美好的品德修养，具备艰苦奋斗、改写命运的精气神。

(责编：郝孟佳、熊旭)