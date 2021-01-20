常菲

原标题：“鸡娃”的焦虑背后是不肯接受普通

近日，“鸡娃”等话题大火，由此引发的儿童、青少年心理问题也备受关注。目前，全世界范围内儿童、青少年抑郁症的发病比例已经达到20%左右，孩子们承受着来自各方的密切凝视和沉重期待，本该无忧无虑的童年、青涩的青春期，已被密密麻麻的日程表覆盖。所有的活动都指向了功利的现成目标，那就是要考高分、要成功、要成为“人中翘楚”。

很少有父母能成功免疫“成功学焦虑”，从孩子出生开始，智力开发玩具、早教课程、促进大脑发育的脑黄金补剂就已经无孔不入，很难让父母们在“培养天才”的美好神话中保持淡定，“如果你不是一个努力的父母，那么你的孩子就会一事无成”。

教育应该是父母和孩子两代人的事情，但是在成功学的驱动下，孩子的身影不见了。他们的兴趣和需求都变得不再重要，而被一串串数字化的衡量指标所替代。比完奥数比国学，比完钢琴比围棋，反复被排名被比较，被卷进越来越湍急的竞争漩涡当中。

但是，我们不得不承认，有些孩子并不是天生适合考试，他们的时间完全可以花在考试之外的事情上，不会考试并不是一事无成。“只有考上好大学才能算作成功”的标准真的值得推崇吗？上了普通大学，我们的孩子就没法过好这一生了吗？

那些得了抑郁症的孩子背后，往往是一个生病的家庭。不论儿童、青少年抑郁症问题的成因有多复杂，其中最重要的一环便是家长。放下执念，接受孩子的普通，接纳孩子的不完美，就能避免很多不必要的烦恼。尊重孩子原本的气质，让他自由地发展，成为一个快乐的普通人，何尝不是一种成功的人生。

现实中，许多焦虑的家长都是小有成就的人，他们似乎无法接受孩子的普通，无法接受孩子不如自己“成功”。作为一名毕业于国内某985高校的新手妈妈，我也经常真诚地问自己：在孩子的自由快乐和一塌糊涂的成绩面前，我真的能做到方寸不乱吗？如果将来孩子过得不如我，这是我的失败还是孩子的失败？

经过长久的思考，我终于明白，孩子是独立的个体，而不是我人生的延续。如果我的快乐来自于不断地“升级打怪”，攻克一个个小目标，这些小成就不过也是为了自我满足而已。如果他的快乐是通过他想要的方式来获得，他能够从中获得持续的生命滋养，那么这种“不成功”的快乐同样值得肯定和尊重。

毕竟，我们希望获得的是有意义的人生，成功本身并不是目的，如果教育都是以成功为终极目标，那么我们就只剩下培训而没有教育了。著名学者周国平说过，“教育的目的是让孩子成为完整的人”。不被成功绑架的人生，才是自由的、独立的。

心理学家们发现，控制感是缓解压力的良药。比起来自父母的规划，让孩子获得更扎实的掌控感，是他们一生都要学习的课题。聪明的家长应该学会站在孩子的身后出谋划策、提供支持。接受孩子的普通，也接受他们自洽的完整。

(责编：郝孟佳、熊旭)