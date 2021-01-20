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77.4%受访青年认为应该勇于“破圈”

2021年01月20日09:06 | 来源：中国青年报
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原标题：77.4%受访青年认为应该勇于“破圈”

　　如今，在以B站为代表的青年文化圈中，出现了一种“破圈”现象，即原来一些局限于某一群体的圈子，打破了固有的界限，与其他群体相互交流。这种“破圈”现象也反映出了当下青年社交与心态上的变化。

　　日前，中国青年报社社会调查中心联合问卷网（wenjuan.com），对1957名18-35岁青年进行的一项调查显示，94.6%的受访青年有兴趣圈，仅17.3%的受访青年只想待在原有圈子里，77.4%的受访青年认为应该勇于“破圈”，尝试多元文化。

　　受访青年中，男性占46.1%，女性占53.9%。来自一线城市的占32.4%，二线城市的占48.4%，三四线城市的占16.9%，城镇或县城的占1.8%，农村的占0.5%。

　　94.6%受访青年有兴趣圈

　　北京某高校文学专业研二学生刘妮（化名）非常喜欢传统文化，读诗词、弹古琴都是她平时喜欢做的事情。在本科期间，她加入了学校的诗词社团，和社团同学一起讨论诗词文化。刘妮慢慢发现，近些年传统文化圈有了“破圈”发展的势头，“传统文化借助新媒体的形式，有了更多的传播渠道，比如我们社团里既喜欢音乐又喜欢诗词的同学，会把诗词用歌曲的形式唱出来，再拍视频放到社交媒体上传播”。

　　刘妮也发现，如今有更多人愿意接触传统文化了。“以前年轻人可能对国粹不太感兴趣，但现在有不少综艺节目会请国粹的传承人参与，让更多人有了解传统民俗文化的机会”。

　　调查显示，94.6%的受访青年有兴趣圈。42.2%的受访青年表示自己愿意“破圈”，大大高于只愿意待在原有圈子里的比例（17.3%），还有40.5%的受访青年会视情况而定。

　　交互分析发现，受访男性愿意“破圈”的比例（43.5%）高于女性（41.1%），二线城市受访青年愿意“破圈”的比例更高（43.1%）。

　　在北京某私企工作的潘文（化名），是某视频平台的“重度爱好者”，他开了视频平台的年会员，闲暇时间就在平台上刷视频，他觉得“破圈”是现在年轻人中比较流行的趋势，“就拿我喜欢看的几个UP主的视频来说，大部分都是以传播知识为主的。他们用风趣幽默的形式，把自己领域的专业知识，用通俗易懂的语言呈现出来，降低了专业知识的传播门槛，更容易被理解”。

　　今年28岁的白乐（化名），从高中毕业开始接触滑雪运动，到现在已经有近10年时间了，在这个过程中她接触了很多有共同爱好的朋友。白乐觉得，以前冰雪运动是个相对小众的圈子，随着冬奥会的临近以及冰雪产业的发展，冰雪运动正在走向大众化。

　　你觉得现在有哪些比较亮眼的“破圈”尝试？61.2%的受访青年选择了“传统”圈加入现代元素，54.0%的受访青年认为是“高冷”圈尝试接地气的方式。其他方面还有：“小众”圈走进大众视野（51.2%），“民族文化”圈走向世界（47.8%）等。

　　77.4%受访青年认为应该勇于“破圈”

　　潘文觉得，青年“破圈”可以丰富知识、拓宽眼界，“当一些知识打破专业限制，能让更多人接触到，获得新的认识。像我一个理工科出身的程序员，看了很多科普类的视频，现在对法律、经济、哲学都很感兴趣，也愿意跟一些新认识的朋友去讨论、交流”。

　　在北京从事插画工作的赵鹏（化名）觉得，“破圈”是促进交流的过程，“当提到青年的‘圈子’文化，可能会想到‘隔行如隔山’，每个圈子有自己的运行模式，甚至还发展出‘行话’‘术语’，这些是圈子本身非常鲜明的特点，但也有可能会变成自娱自乐，造成不同圈子之间的隔阂”。

　　对于“破圈”产生的效果，调查中，66.8%的受访青年认为可以增强文化融合，55.3%的受访青年觉得可以促进不同群体交流，54.8%的受访青年觉得可以打破刻板印象，53.5%的受访青年觉得可以丰富圈子内容。其他方面还有：注入新的发展动力（39.6%）、收获更多关注度（34.3%）、减少代际隔阂（19.1%）等。

　　“传统文化在‘出圈’的过程中，我发现不是年轻人对传统民俗不感兴趣，而是缺乏将他们联系起来的纽带。”在刘妮看来，不断“破圈”的过程，就是在探寻更多可能性的过程，“现在很多年轻人依托互联网发展兴趣爱好，‘破圈’的跨界融合可以让网络文化有更多发展。”

　　调查中，77.4%的受访青年认为应该勇于“破圈”，尝试多元文化。其中，女性受访青年认为应该的比例（77.8%）高于男性（76.9%）。

　　“我认为，‘破圈’是青年的自我成长、自我突破。”中国社会科学院新闻与传播研究所副研究员杨斌艳分析，依托兴趣形成的小圈子，对于年轻人的成长非常重要，是他们同辈认同、社会交往、情感交流、伙伴关系的重要载体和渠道。青年有勇气、有胆识突破原有的圈子，发展新兴趣圈是很好的事情。“新力量的加入和不同兴趣圈的融合，不仅使‘破圈’的年轻人有了新的发展，也可以为原有的圈子带来新的理念和文化。在整体上会增加青年的包容度、多元性和灵活性”。

　　中青报·中青网记者 孙山

(责编：郝孟佳、熊旭)

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