原标题：拥有高学历是否意味着人生进入“简单模式”

近来，“985相亲群”话题火了。无论是工作、相亲还是生活，仿佛越来越绕不开学历。你怎么看学历对人生的影响？

日前，中国青年报社社会调查中心在中青报官微发起一项“你觉得拥有高学历就意味着人生进入Easy模式（简单模式）吗”的投票，2605名微博用户参与。数据显示，20.2%的受访者觉得特别有道理，学历直接影响未来人生，58.0%的受访者觉得有点道理，学历某种程度上是“敲门砖”。

“我研究生毕业找工作时，比本科生机会要多很多。”在北京某外企上班的杨庭（化名）说，学历的提高确实对自己就业有帮助，并不是说学历与个人能力一定相匹配，但现在竞争激烈，用人单位在筛选人才时总要有个门槛，学历就是一个“敲门砖”。

“学历高的人有更多机会接触到更好的平台和机会，不光学历，就读院校的培养水平对学生影响也很大。”王语萍（化名）曾从一所普通院校的本科，考上某211高校的研究生，她感觉研究生期间就读的学校学风更好，老师同学都非常乐意分享和交流，自己收获更大，对人生的帮助也更大。

王语萍最近在相亲，“每次介绍自己时，除了家庭情况、工作单位，学历多高、毕业于哪所院校也是必须要提供的信息，自己选择对象时也会考虑对方的学历，不能相差太大”。

而杨庭对相亲也要看学历的情况很不理解，“网上在讨论‘985相亲群’，现在在大城市能找到志同道合的人已经很不容易了，再把其他院校的学生排除在外，那选择范围不就更窄了吗？”

调查中，13.2%的受访者认为“拥有高学历就意味着人生进入Easy模式”的说法不太对，个人能力更重要，5.3%的受访者认为完全没道理，学历并不能决定什么。

王语萍认为，学历确实不能说明全部的问题，但同等学历的人可能会更有共同语言，这也是更快找到合适伴侣的方式。“当然，学历只是一个方面，相处下来适不适合才是最重要的。如果一个人性格不行，不愿意付出不懂得尊重，那再高学历也不值得相处”。

杨庭认为，人生要经历各种各样的挑战，高学历的人也许会有一个相对好的起点，但工作几年后，学历学校这些信息就没那么重要了，大家更看重这个人的经验和能力。这是一个处处是机会的时代，谁能更好地把握住人生的机遇，谁就会生活得更好。

中青报·中青网记者 王品芝

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